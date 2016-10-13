أغتسل بحزن فراقك

سلوى عباس

“وكأنكِ معي.. وأنتِ فعلاً معي.. ترفلين حولي كيمامة من بياض النهار.. كشمعة تسكب ضوءها السحري في عتمة القلب.. تفتحين بيديك دفتر الأيام، تقلبين روحي كيفما تشائين”.. ماذا أحدثك عن حالتي وأنا بعيد عنكِ، وعن اللحظات التي يجن شوقي لك ويخفق قلبي لصورتك التي تملأ الأرجاء، وتمتد لتتقمص الهواء والماء وعتمة الليل، ألامسها كيفما تحركتُ، وأشم رائحتها في كل شهيق، أكلم نفسي فأعرف أنكِ تسمعيني، أمسك بيدي فأحس بك وبدفء راحتك التي أنهمر مقبلاً مسامها وانثناءات أصابعها الأنيقة، أشتاق إليك كثيراً، وأشتاق لكل التفاصيل التي عشتها معك، أشتاق لفيء أشدك إليه، لياسمينة تمد أغصانها خارج السور تداعب شعرك، وأخرى أبعدك عنها وأحمي عينيك اللامعتين من مداعباتها المازحة الثقيلة.

أشتاق لرصيف تخبأ الماء تحت بلاطه، فأشدك إليّ بحجة إبعاد قدميك الناعمتين من مفاجآت البلاط، أشتاق لزعلك، للوْمك، لابتسامتك، ليدك تقبع في يدي مثل عصفور صغير أتعبه النهار.. أشتاق فراشة النور التي تهيم حول روحي توقظ إحساسي وكل عواطفي وتشعلني شمعة وجد لا تنطفىء، وشلال حنان راقص الدفقات لا ينضب، لأنه ينبع من أعالي قلبك المتسامح، من ذرى حبك الغامر، الذي كنت ألح عليك أن تبقيه متدفقاً هداراً، فأنا عطش لا أرتوي، فلا توقفي جريانه الرائع في شراييني ولا تحجمي فيضانه.. دعيه يجتاحني فأغرق حيث لا شاطئ إلاّك، ولا سماء إلا سماءك، ولا أفق إلا عينيك.

هكذا.. وفي مرات كثيرة كان شوقي يتألق إلى ذراه.. أمد يدي لاحتضانك فيخطفك مني خوفك والتردد، افتح نافذة القلب المفضية إليك وأرسل في سمائك اللازوردية حمامة من عشق وهوى، أحمّلها وجدياتي وأحلامي الندية، أطلقها في جناح من صفاء الروح وسجى اللوعة، تبتعد في فضائك الوسيع ولا يعود منها إلا صدى من تمنع يؤفل لهائب الشوق، ويذري الكلام على بلاط البرد.. أميل إلى شظاياه ألملمها في جعبة تتسع انكسارات المحبين كلهم، لكني كما الفراش أعود دائماً لإحراق أجنحتي على وهج مصباح الأمل باللقيا، يدفعني الحنين إليك أن أكرر حماقاتي، فأطلق لقلبي براريه الملونة بالأحلام ليثب مندفعاً إليك غير آبه بالجبال والبحار وآداب الحديث، يتقافز مسكوناً بروعة الوصول وتألّق الصعاب، غير ملتفت إلى وعورة المسالك واحتدامات الاعتذار.

التقيتك ذات يوم وكان الحزن يغسل وجهك ضياء وألقاً، وهاأنا اليوم أغادر هذا الوجه وأبتعد ، وأنا أعلم يقيناً أنني أغتسل به في أعماقي.. تلك القصص ستحكي لك كم كنت أعشق عينيك حين تومض عند الغروب، وسيبقى وجهك منارة ليلي البعيد، وقبل الرحيل أقول لك آه من هذا الوجع.

طوت الورقة التي اهترأت من كثرة ما قرأتها.. أغمضت عينيها الملأى بالدموع وشردت مع ذاكرتها تستحضر حالات عاشتها معه تهادت بين الفرح والخوف، وتأسف لقسوتها معه وتخليها عن حب كان بالنسبة لها كل شيء.

عادت إلى الورقة تقرأها مرة أخرى ورددت بحسرة.. آه من وجع غياب سيبقى حسرة في روحي لن تزول حتى يحين أوان لقياك الذي لا أدري متى يؤذن القدر بموعده، لكنني سأبقى أغتسل بحزن فراقك حتى ذلك الحين.