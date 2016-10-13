بلدة معان بريف حماة الشمالي تعود الى حضن الوطن وسلاح الجو يكبد الارهابيين قتلى وعتاد

أفاد مصدر عسكري في تصريح لـه بأن وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الأمن والاستقرار إلى بلدة معان بريف حماة الشمالي.

وفي وقت سابق أكد المصدر العسكري تدمير دبابات وآليات ثقيلة وأخرى مزودة برشاشات لإرهابيي “جيش الفتح” صباح اليوم في غارات جوية على تجمعاتهم وتحركاتهم في ريف حماة الشمالي.

وقال المصدر: إن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ ضربات مكثفة على مقرات وأرتال التنظيمات الإرهابية وطرق إمدادها في قرى وبلدات طيبة الإمام ومحيطها وصوران وشمالها وشرقها ومعردس ومورك وتلول الحمر وتل بزام وشمال تل زعتر وكفرزيتا وسكيك وتل حوير وعطشان وتل ترعي وحصرايا واللطامنة بالريف الشمالي.

ولفت المصدر العسكري إلى أن الضربات الجوية “قضت على عدد كبير من الإرهابيين ودمرت لهم العديد من الدبابات والآليات المزود بعضها برشاشات متنوعة”.مشيرا إلى أن وحدة من الجيش والقوات المسلحة “قضت في كمين محكم على مجموعة إرهابية حاولت التسلل من جهة قرية القنيطرات باتجاه قرية خنيفيس في الريف الجنوبي الغربي لمنطقة سلمية بريف حماة الجنوبي عبر تفجير ألغام في أماكن عبورها وتحركها”.

وأسفرت عمليات الجيش والقوات المسلحة في إطار الحرب على الإرهاب التكفيري أمس عن مقتل وإصابة العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية وتدمير العديد من الدبابات والآليات في قرى وبلدات طيبة الإمام ولطمين وزور الحيصة واللطامنة ومحيط صوران وتلتي الدوير والزعتر بريف حماة الشمالي.

في اللاذقية. افاد مصدر عسكري عن تدمير عربات وآليات للتنظيمات الإرهابية بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة في ريف اللاذقية الشمالي . كما سقط قتلى ومصابون بين صفوف التنظيمات الإرهابية خلال طلعات جوية للطيران الحربي السوري على تجمعاتها ومحاور تحركها في ريف اللاذقية الشمالي.

وأفاد المصدر بأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري كثف ظهر اليوم من الطلعات على تجمعات ومناطق انتشار التنظيمات الارهابية وتحصيناتها في النقاط 1154 و 1112 وبلدة كبانة وضهر كفر سندو في ريف اللاذقية الشمالي.

وأكد المصدر أن الطلعات الجوية أسفرت عن “القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير عربات وآليات لهم بعضها مزود برشاشات متوسطة وثقيلة”، ودمر سلاح الجو السوري أمس مقرات للتنظيمات الارهابية وعددا من الآليات بعضها مزود برشاشات واخرى تقل عددا من الارهابيين فى قرى كمعايا وبعربايا وتردين وكبانى وجبل كفر سندو بريف اللاذقية الشمالي.

وفي حمص قام الطيران الحربي السوري بتدمير عدد من المدرعات والعربات لإرهابيي تنظيم “داعش” في الصوانة ومحيط حقل شاعر بريف حمص الشرقي

ونفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري صباح اليوم سلسلة من الغارات على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـه بأن الطيران الحربي السوري “دمر خلال ضرباته الجوية المكثفة عددا من المدرعات والعربات المزودة برشاشات لإرهابيي تنظيم “داعش” وقضى على العديد منهم في منطقة الصوانة ومحيط حقل شاعر للغاز” بريف تدمر.

وكان دمر سلاح الجو أمس تجمعات وتحصينات وآليات بعضها مزود برشاشات لإرهابيي التنظيم التكفيري شمال تلة الصوانة وشرق قرية أبو العلايا وفي قريتي جباب حمد وضبعة المله بريف حمص الشرقي.

وفي ادلب. قضى سلاح الجو على عدد من إرهابيي “جيش الفتح” ودمر آليات لهم في ريف إدلب الجنوبي والغربي ودمر سلاح الجو في الجيش العربي السوري مقرات وتحركات لإرهابيي “جيش الفتح” المرتبط بنظامي أردوغان وآل سعود في ريف إدلب الجنوبي والغربي.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الطيران الحربي السوري وجه صباح اليوم ضربات مركزة على تجمعات ومواقع انتشار التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “جبهة النصرة” في قرى وبلدات الغسانية وجسر الشغور والطيبات وخان شيخون والمرج الأخضر وكفر سجنة بالريف الجنوبي والغربي.

وبين المصدر أن الضربات الجوية “كبدت الإرهابيين خسائر بالأفراد ودمرت لهم كمية من الأسلحة والذخيرة وآليات بعضها مزود برشاشات متنوعة”.