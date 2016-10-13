الرئيس الأسد لصحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية: امنيتنا الوحيدة في سورية ان تتمكن روسيا من احداث بعض التغييرات في السياسة التركية

أكد السيد الرئيس بشار الأسد في مقابلة مع صحيفة كومسومولسكايا برافدا الروسية تبث عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق أن سورية تنظر بإيجابية إلى تحسن العلاقات بين موسكو وأنقرة في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأسد رداً على سؤال عما اذا كان يعتقد أن الروس يرتكبون خطأ بالوثوق باردوغان مرة أخرى بعد خيانته وإسقاط الطائرة الروسية من قبل الأتراك، في الواقع فإني أنظر إلى هذه العلاقة بإيجابية، ومن خلال التقارب بين روسيا وتركيا فإن أمنيتنا الوحيدة نحن في سورية أن تتمكن روسيا من إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية.

وردا على سؤال حول عدم قيام “داعش” بتهديد “إسرائيل” أبدا كما أن “إسرائيل” لم تهدد “داعش” ودور “إسرائيل” في هذه الحرب أوضح الرئيس الأسد أنه ليس هناك تناقض بين “إسرائيل” وأي منظمة مثل “النصرة” أو “داعش” أو أي منظمة مرتبطة بالقاعدة.