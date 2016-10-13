كلينتون تتقدّم بـ 8 نقاط في ظل تراجع شعبية ترامب داخل حزبه

واصلت المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تقدّمها على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، وأظهر أحدث استطلاع للرأي تفوّقها بـ 8 نقاط.

وأكد الاستطلاع الذي أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع شركة “إيبسوس” الدولية للدراسات الاجتماعية في أعقاب المناظرة المتلفزة الثانية بين المرشحين لرئاسة البيت الأبيض أن 45% من الناخبين المفترضين المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن تأييدهم لكلينتون، مقابل 37% أعطوا أصواتهم لترامب، بينما فضل 18 % عدم اختيار أي من المرشحين.

وجاء الاستطلاع بعد اندلاع فضيحتين ألحقتا أضراراً ملموسة بشعبية كلا المرشحين، إذ نشر موقع “ويكيليكس” الحزمة الأولى من رسائل البريد الإلكتروني التي تمّت قرصنتها من حاسوب مدير حملة كلينتون الانتخابية جون بودستا، وهي تسلط الضوء على صلات المرشحة الديمقراطية مع كبار مسؤولي “وول ستريت”، بينما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تسجيلاً يحتوي على تصريحات ترامب تتضمن كلمات مهينة بحق النساء.

وفي الوقت نفسه، وافق 42 %، بمن فيهم 19% من مجمل الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع، على أن ترامب لم يعد شخصية مناسبة لتولي مقاليد الحكم.

ويعتقد 68% من الجمهوريين المشاركين في الاستطلاع أنه يتعين على قيادة حزبهم مواصلة دعم ترامب، وذلك على خلفية التراجع الواضح لشعبية المرشح الجمهوري بين زملائه في الحزب.

من جانبها، تحظى كلينتون بشعبية كبيرة بين النساء 44%، مقابل 29% يدعمن ترامب، وهذا هو تكرار للأرقام المسجلة في الأسبوع المنصرم.

يذكر أن هذا الاستطلاع أجري في جميع الولايات الأمريكية الـ50، بمشاركة 2386 شخصاً أعلن 1839 منهم أنهم شاهدوا المناظرتين، ويعتبر 1605 منهم “ناخبين مفترضين”.

وتتفوق نسبة الديمقراطيين ضمن المشاركين في الاستطلاع على عدد الجمهوريين: 798 مقابل 586 شخصاً.

في غضون ذلك، أشار استطلاع آخر أن 25% من محافظي الولايات الأمريكية وأعضاء الكونغرس المنتمين إلى الحزب الجمهوري لا يؤيدون مرشحهم ترامب.

وأكد الاستطلاع أن 87 جمهورياً من أصل 331 جمهورياً من محافظي الولايات والأعضاء في الكونغرس الأمريكي لا يدعمون ترامب، وهذا ما وصفته صحيفة توداي أمريكا بأنه انشقاق غير مسبوق في صفوف الحزب الجمهوري.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الحالة قد تقلل من الفرص المتاحة لترامب في السباق من أجل البيت الأبيض، لأن هؤلاء المسؤولين الجمهوريين المعارضين له سوف لن يدعوا سكان ولاياتهم إلى إعطاء أصواتهم للمرشح الجمهوري في الانتخابات المقرر إجراؤها في 8 تشرين الثاني المقبل.

وكالات