الجيش الروسي يطلق بنجاح 3 صواريخ باليستية في يوم واحد

أطلق الجيش الروسي، أمس، 3 صواريخ باليستية عبرت الأراضي الروسية من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق، بنجاح.

وأجريت أول عملية إطلاق صاروخ باليستي من غواصة ذرية في بحر أوخوتسك، وهو ذراع للمحيط الهادئ ما بين شبه جزيرة كامتشاتكا وجزيرة ساخالين وجزر الكوريل وجزيرة هوكايدو اليابانية، باتجاه شمال الجزء الأوروبي لروسيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الغواصة المسماة على شرف “غيورغي بوبيدونوسيتس” (القديس جاورجيوس المظفر) التابعة لأسطول المحيط الهادئ، في اختتام تدريباتها القتالية في بحر أوخوتسك، أطلقت الصاروخ الذي أصاب الهدف في ميدان الرماية “تشيجا” المطل على بحر بارينتس بمقاطعة أرخانغيلسك بنجاح.

أما الصاروخ الثاني فكان من طراز “توبول”، وأطلقته قوات الصواريخ الاستراتيجية في الجيش الروسي من مطار بليسيتسك الفضائي بمقاطعة أرخانغيلسك في شمال غرب روسيا باتجاه ميدان رماية في شبه جزيرة كامشتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وأوضحت الوزارة أن التجربة جاءت في سياق اختبار الصواريخ من هذا الطراز والتي سبق أن قرر الجيش الروسي تمديد عمر استخدامها.

كما نجحت الغواصة الاستراتيجية الصاروخية “نوفوموسكوفسك” التابعة لأسطول الشمال الروسي، في إطلاق صاروخ “سينيفا” الباليستي، وهو صاروخ ثالث اختبره الجيش الروسي أمس.

وأوضحت وزارة الدفاع أن الغواصة أطلقت الصاروخ من تحت سطح الماء أثناء تواجدها في بحر بارينتس بشمال شرق روسيا. وفي الوقت المخطط له، أصاب رأس الصاروخ الهدف في ميدان “كورا” للرماية في شبه جزيرة كامتشاتكا.

هذا وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن تدريبات الجيش الروسي، التي ازدادت كثافتها مؤخراً، لا تشكل تهديداً لأي أحد.

وتابع خلال اجتماع مكرّس لاستخلاص نتائج تدريبات “القوقاز-2016”: “في الآونة الأخيرة نسمع عتاباً شديداً من شركائنا الغربيين الخائفين من مستوى الاستعداد القتالي المرتفع الذي بلغته قواتنا المسلحة خلال السنوات القليلة الماضية. إنهم يحاولون تصوير التدريبات القتالية والعملياتية المخطط لها، كأنها إشارات تهديد موجهة إلى دول الجوار. إنهم يضخمون المزاعم حول وجود خطر عسكري وحرب باردة جديدة وسباق تسلح”.

ونفى الوزير تلك المزاعم قطعياً، لكنه شدد على أن القوات المسلحة الروسية ملزمة بأن تكون قادرة على ضمان أمن البلاد.

وكالات