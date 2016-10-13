منظمة بريطانية تتهم جونسون بتأجيج الهستيريا ضد موسكو الدفاع الروسية: تصريحاته عاصفة في كوب ماء لندن العكر

اتهم ائتلاف “أوقفوا الحرب” البريطاني غير الحكومي وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بتأجيج الهستيريا ضد روسيا، وفيما أكدت وزارة الدفاع الروسية مجدداً زيف ادعاءات جونسون بشأن تورّط روسيا باستهداف قافلة مساعدات في ريف حلب، واصفة تصريحاته بـ”العاصفة في كوب من الماء اللندني العكر”، كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تنظيماً إرهابياً معروفاً هو المسؤول عن الهجوم على قافلة المساعدات الإنسانية قرب بلدة أورم الكبرى في ريف حلب الغربي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تدرك ذلك.

وقال بوتين، في كلمة أمام منتدى “روسيا تدعو”، الذي عقده مصرف التجارة الخارجية الروسي في موسكو أمس، “إننا مستعدون للتعاون حول هذه الأزمة الحادة ولكننا نرى ما يحدث على الأرض وكل هذه الاتهامات لنا بارتكاب جميع الآثام وجميع الجرائم، ومنها الاتهام بالهجوم على قافلة المساعدات، ولكننا نعلم من وجّه حقاً هذه الضربة وهي أحد التنظيمات الإرهابية، وشدد على أن الأمريكيين أيضاً على علم بهذا الأمر ولكنهم يفضلون الالتزام بموقف آخر وتوجيه اتهامات لروسيا غير مستندة إلى أي براهين، مشيراً إلى أن مثل هذا النهج لن يثمر شيئاً ولن يسهم في حل القضية.

من جانبه قال المتحدّث باسم الدفاع الروسية الميجور جنرال ايغور كوناشينكوف: “إن الهيستيريا المعادية لروسيا من قبل بعض ممثلي النخبة البريطانية لم تعطِ أي انطباع جدي منذ زمن طويل”، مطالباً وزير خارجية بريطانيا بتقديم أدلة تثبت اتهاماته.

وأكد كوناشينكوف أنه “لم يكن هناك أي طائرات روسية في منطقة وجود القافلة الإنسانية في حلب وهذه هي الحقيقة”، داعياً جونسون إلى الكشف عن الأدلة التي يملكها والصور التي تحدّث عنها بشأن القصف الجوي، وأشار إلى أن جونسون يدّعي بأن اتهاماته تعتمد على “صور متاحة للجميع” التقطتها أقمار صناعية، غير أن هذه الأدلة ستنهار في حال الكشف عن تلك الصور بالفعل.

وأضاف المتحدّث باسم الدفاع الروسية: “إن وزارة الدفاع الروسية تمتلك معطيات الرقابة الموضوعية للوضع في المجال الجوي بمنطقة حلب مساء الـ 19 من أيلول الماضي توقيت استهداف القافلة وهي تعلم جيداً السبب في أن زملاءنا الأمريكيين لم يهتموا بهذا الموضوع كثيراً”.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه إضافة إلى الصور المزعومة فإننا “نسمع كل مرّة عن إفادات شهود من المتطوّعين يتبيّن فيما بعد أنهم مسلحون من “جبهة النصرة”، ثم نسمع عن وجود أدلة قاطعة لدى الاستخبارات الأمريكية بهذا الشأن، ليعود الجنرال جون دانفورد رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية ليتنصّل منها شخصياً في الكونغرس الأمريكي”.

وكان جونسون ادّعى الثلاثاء في نقاش برلماني في بريطانيا وجود صور فضائية تبين أن استهداف القافلة جاء في غارة جوية، معتبراً أن ذلك يعني أن “روسيا المسؤولة عن قصفها”.

يذكر أن وزارة الدفاع الروسية قالت تعليقاً على هذا الهجوم: “إن طائرة أمريكية دون طيار كانت تعمل بالقرب من قرية اورم الكبرى شمال حلب عندما وقع هذا الهجوم وتركت الموقع بعد نصف ساعة فقط من الهجوم”، فيما نشرت سابقاً شريط فيديو يظهر شاحنة لإرهابيين محمّلة بقاذف هاون ثقيل تسير إلى جانب القافلة.

وكان جونسون قد دعا إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الروسية في لندن، موجهاً إلى روسيا مرّة أخرى الاتهام بالوقوف وراء الاعتداء على قافلة المساعدات الإنسانية الأممية، وانتقد المسؤولون الروس كلام جونسون بأشد العبارات، إذ ذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تصريحات الوزير البريطاني مثيرة للخجل.

إلى ذلك، دعا المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف السلطات البريطانية إلى العمل على ضمان أمن السفارة الروسية في لندن، وقال، في تصريح للصحفيين، “إن وزير الخارجية البريطاني مطّلع بشكل جيد على اتفاقية فيينا حول التزامات بريطانيا بتحمّل مسؤولية توفير أمن البعثات الدبلوماسية الروسية على أراضيها”.

وكالات