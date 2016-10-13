“المقصلة الأردوغانية” تطال أحزاب المعارضة و”الشعوب الديمقراطي” آخر ضحاياها

أصدر النظام التركي مذكّرات اعتقال بحق 215 ضابط شرطة في إطار حملة الاعتقالات الانتقامية الواسعة ضد مناهضي سياسات رئيس النظام رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب بتركيا في تموز الماضي.

وذكرت محطة “إن تي في” التلفزيونية التركية أن السلطات التركية أصدرت مذكرات اعتقال بحق 215 ضابطاً في الشرطة بينهم 147 قائد شرطة، حيث تمّ اعتقال ثلاثين منهم حتى الآن بتهمة استخدام برنامج الكتروني يدعى “بابلوك” وهو تطبيق رسائل تزعم السلطات التركية أن حركة الداعية التركي فتح الله غولن تستخدمه في محادثات سرية.

وبينت المحطة أن غالبية مذكرات الاعتقال كانت في أنقرة والمذكرات الأخرى تشمل 13 محافظة تركية أخرى.

وكان النظام التركي أصدر الثلاثاء مذكرات اعتقال بحق 125 شرطياً باسطنبول في إطار الحملة ذاتها فيما أعلنت وزارة الدفاع التابعة لنظام أردوغان في وقت سابق أنها أقالت 201 موظف إضافي من قواتها الجوية و32 آخرين من البحرية.

كما اعتقل النظام التركي 49 شخصاً بينهم مسؤولون في حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة “بث دعاية إرهابية”، وذكرت وسائل إعلام تركية أن قوات الأمن شنت حملة مداهمات في محافظتي هكاري ووان واعتقلت 49 شخصاً على الأقل بينهم مسؤولون محليون في حزب الشعوب الديمقراطي.

وكان البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم صدّق على قرار الحكومة تمديد حالة الطوارئ التي فرضها نظام رجب طيب أردوغان في البلاد منذ منتصف تموز الماضي لثلاثة أشهر إضافية.

وتتهم قوى المعارضة أردوغان باستغلال حالة الطوارئ المعلنة في البلاد للقضاء على جميع معارضيه أياً كانت ميولهم وانتماءاتهم السياسية.

كما صعّد رئيس النظام التركي نبرة خطابه تجاه واشنطن في قضية تسليم فتح الله غولن، وحذر واشنطن من أن بلاده ستلجأ إلى “خطوات حازمة جداً”، في حال مماطلة السلطات الأمريكية في تسليمه لأنقرة.

وقال أردوغان: “تقدّم الولايات المتحدة المأوى لزعيم الشبكة الإرهابية، وتزاول لعبة غادرة جداً، وعلينا أن نتحلى بأقصى درجات الحذر، وإذا استطالت مدة عملية ترحيل غولن، فيمكننا أن نلجأ إلى خطوات حازمة جداً”، وأضاف: “إن أنصار غولن يبذلون جهودهم القصوى من أجل منع ترحيله من الولايات المتحدة إلى تركيا”.

وتتهم أنقرة الداعية المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز الماضي وينفي غولن كافة الاتهامات ويصر على رفضه للانقلاب العسكري.

وسبق لسلطات النظام التركي أن اعتقلت قرابة 32 ألف شخص بتهمة الانتماء إلى منظومة غولن في أعقاب الانقلاب الفاشل.

في الأثناء هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار بفعل المخاوف السياسية، ونقلت رويترز عن متعاملين قولهم: إن الليرة التركية انخفضت بفعل المخاوف من غموض سياسي ربما ينجم عن خطوة حكومية جديدة للمضي قدّماً في تشريع للتحوّل إلى نظام رئاسي، وأضافوا: إن مثل ذلك السجال السياسي قد يشتت الانتباه بعيداً عن معالجة اقتصاد يفقد قوة الدفع.

وكالات