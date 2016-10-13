في دليل على نفاق واشنطن واستخدامها الإرهاب لخدمة أجنداتها اتفاق أمريكي سعودي يتيح لـ”داعش” الخروج الآمن من الموصل

في دليل جديد على استخدام الولايات المتحدة الأمريكية التنظيمات الإرهابية كأداة في سياستها بمنطقة الشرق الأوسط، وعدم جديتها في محاربة “داعش”، كشف مصدر عسكري دبلوماسي في موسكو أن واشنطن والرياض اتفقتا على تمكين إرهابيي “داعش” من الخروج الآمن من الموصل قبل بدء “التحالف الدولي” معركة استعادة المدينة بهدف نقلهم إلى سورية.

وأضاف: إن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بالفعل، اتخذ قراراً بتنفيذ عملية الموصل في تشرين الأول الجاري، ورجّح أن نقل الإرهابيين من الموصل إلى سورية يهدف، إضافة إلى تحقيق مكاسب سياسية، إلى إضعاف الثقة بإنجازات القوات العسكرية الفضائية الروسية في محاربة الإرهاب في سورية والتقليل من أهميتها.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في حديث لوكالة “نوفوستي”، أمس، “في إطار الاستعدادات لتنفيذ عملية تحرير الموصل، توصلت الاستخبارات الأمريكية والسعودية إلى اتفاق يتضمن الاقتراح على جميع الإرهابيين في الموصل طريقاً آمناً للخروج من المدينة مع عائلاتهم. وفي أثناء اقتحام المدينة، سيوجه طيران التحالف ضرباته على المباني الفارغة داخل المدينة المتفق عليها مسبقاً مع الإرهابيين”.

وقال المصدر: إن الخطة الأمريكية السعودية تشمل نقل إرهابيي “داعش” من الموصل إلى سورية، وأضاف: “أكثر من 9 آلاف من إرهابيي “داعش” سيتمّ نقلهم من الموصل إلى مناطق شرقية في سورية لإشراكهم في عملية هجومية كبيرة يدخل ضمن أهدافها الاستيلاء على مدينتي دير الزور وتدمر”، وكشف أن رئاسة الاستخبارات العامة السعودية تولّت دور الوسيط والضمان للاتفاق مع إرهابيي “داعش” حول إخراجهم من الموصل، مشيراً إلى أن عملية بهدف مماثل نفذت خلال استعادة مدينة الفلوجة العراقية في حزيران الماضي.

وكان رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال جوزيف فوتيل، قال في وقت سابق: “إنه يجب التكامل بين المسارين السياسي والعسكري خلال عملية الموصل وتجنب التسرّع”.

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: “أنا مقتنع بأن الولايات المتحدة وحلفاءها مسؤولون عن الأوضاع في سورية والمنطقة عموماً”، مشيراً إلى أن الغرب يستخدم الإرهابيين لتحقيق أهداف سياسية.

وتؤكد الوقائع الميدانية دعم الإدارة الأمريكية ونظام بني سعود واستخباراتهما لتنظيم “داعش” الإرهابي ودأبهما على تضليل الرأي العام بالادعاء اللفظي والإيحاء بمحاربة التنظيم الإرهابي واستهدافه في وقت تتمّ فيه مساعدته بالتوسع على الأرض.

نصرالله: خداع أمريكي للعودة بـ “داعش” إلى العراق

وفي السياق، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فتح الطريق لتنظيم “داعش” الإرهابي للعبور من الموصل العراقية إلى شرق سورية، موضحاً أن هذا “خداع أمريكي” للعودة بـ “داعش” إلى العراق مجدداً بعد أن يتحقق الانتصار عليه في الموصل، وشدد، في كلمة له خلال مشاركته في إحياء مراسم عاشوراء بالضاحية الجنوبية في بيروت أمس، على أن الانتصار الحقيقي هو ضرب تنظيم “داعش” واعتقال قادته والزج بهم في السجون لا أن تفتح لهم الطريق إلى سورية وتكديسهم هناك لأن في ذلك خطراً على العراق.

ومع اقتراب موعد معركة الموصل قال مسؤولون عراقيون وأمريكيون: إن إرهابيي “داعش” نشروا الشراك الخداعية في مختلف أنحاء مدينة الموصل وقاموا بتلغيم جسورها الخمسة بالمتفجرات وأعدوا سيارات ملغومة ومهاجمين انتحاريين وكثفوا عمليات الرصد والمراقبة وحفروا خنادق وجندوا الأطفال لأداء أدوار الجواسيس تحسباً لهجوم مرتقب.

وتشير المعلومات إلى أن الإرهابيين يتحصنون للقتال من أجل الموصل، وهم أكثر حذراً وقد حلقوا لحاهم للاختلاط بالسكان وينقلون مقارهم الرئيسية باستمرار، وإن التنظيم يعمد إلى نقل رجاله وعتاده عبر أنفاق تحت الأرض.

وأضافت المعلومات: إن إرهابيي داعش أقاموا تحصينات خراسانية ويستخدمون الكتل الإسمنتية في إقامة جدران لسد المداخل أمام القوة المهاجمة.

وقال سكان في الموصل: إن الإرهابيين حفروا خندقاً عرضه متران وعمقه متران حول المدينة لملئه بالنفط المشتعل لزيادة صعوبة توجيه الضربات الجوية.

إلى ذلك ظهرت في المدينة بوادر حركة مقاومة ناشئة حيث كتب بعض السكان كلمة “مطلوب” على بيوت إرهابيي داعش ومتزعميها.

وكالات