الجيش اليمني يستهدف معسكرات سعودية في نجران وجيزان

أعلن المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية جون كيربي أن بلاده بدأت بمراجعة برامج مساعداتها للنظام السعودي بعد الغارة الدامية على مجلس عزاء صنعاء، مشيراً إلى أن بلاده تقوم بمراجعة برامج مساعدتها لدول أجنبية بانتظام، مبيناً أن هذا الإجراء تناول السعودية أيضاً في الأشهر الأخيرة، حسب ادعائه، فيما أدانت 99 منظمة حقوقية عربية في بيان المجزرة، وطالبت بوقف العدوان على اليمن وفك الحصار، ونقل الجرحى فوراً إلى خارج اليمن لمعالجتهم، ورأت أن هذه المجزرة هي بكل معنى الكلمة جريمة حرب وضد الإنسانية وحلقة من مسلسل رهيب من المجازر قارب الـ 300 مجزرة يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني منذ شهر آذار 2015.

كما رأت أنه من المؤكّد ما كان لهذه المجزرة المروعة وما سبقها من مجازر بشعة أن ترتكب بمعزل عن الصمت والتواطؤ المصلحي المالي والسياسي من قبل المتنفّذين في المنظمات الدولية والمجتمع الدولي من تجّار ومورّدي الأسلحة، داعية الأمم المتحدة وبخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحمّل مسؤوليتها إزاء تلك الانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها العدوان السعودي بحق الشعب اليمني، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه المجزرة الشائنة وغيرها من المجازر التي استهدفت مدنيين من قبل أطراف الحرب، معتبرة أن هذه الاعتداءات والجرائم والمجازر تشكّل تحدّياً سافراً للإرادة الدولية والتي تنتهك القانون الدولي والإنساني، وتفرض مضاعفة الجهود المبذولة لوقف العدوان وفك الحصار عنه وتحقيق السلام وإنهاء المعاناة الإنسانية والحد من نزيف الدم اليمني وضمان حق الشعب اليمني في حياة حرة كريمة وفي اختيار مستقبله دون وصاية أو تدخل خارجيين.

ميدانياً، شن طيران نظام بني سعود سلسلة غارات على محافظتي الجوف وصنعاء مخلفاً أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، وذكرت وكالة الأنباء اليمنية سبأ أن طيران العدوان شن غارة على منطقة البيضاء بمديرية المصلوب وأخرى على منطقة حام بالمتون في محافظة الجوف بالتزامن مع اعتداء مرتزقته بنيران المدفعية وبشكل مكثف على منازل ومزارع اليمنيين بمديرية المتون، كما شن عدة غارات على مديريتي بني مطر ونهم بمحافظة صنعاء مخلفاً أضراراً كبيرة بالممتلكات والأراضي الزراعية ومنازل المواطنين.

وفي إطار الرد على المجازر التي يرتكبها نظام بني سعود تمّ إطلاق صاروخي الصرخة 3 والزلزال 2 على حامية موقع قزع العسكري في جيزان، كما تمّ التصدي لمحاولة زحف فاشلة للجيش السعودي في جبل الدود في الخوبة، وأفاد مصدر عسكري أن 15 جندياً سعودياً لقوا مصرعهم بالإضافة إلى إصابة أكثر من 40 جندياً سعودياً، مضيفاً: إن مدفعية الجيش واللجان الشعبية تستهدف موقعي المدبرات والمدفون بعدد من القذائف.

كما أفاد مصدر عسكري بأن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت بقذائف المدفعية تجمعات للجنود السعوديين شرق رقابة الفواز في نجران، وحققت إصابات مباشرة في صفوف وعتاد الجنود في الموقع، وتمّ إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات للجنود السعوديين في موقعي صلة والخضراء، فيما استهدفت المدفعية التحصينات السعودية في بوابة الطوال، كما استهدفت بالقذائف المدفعية ثلاثة مواقع للمرتزقة غرب الجوازات بالطوال.

وأطلقت القوة الصاروخية في الجيش اليمني واللجان الشعبية صاروخاً بالستياً من نوع قاهر على مدينة فيصل العسكرية السعودية في جيزان، حيث أصاب هدفه مخلّفاً خسائر كبيرة في المدينة.

وكالات