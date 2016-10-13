اتفاق المصالحة في قدسيا والهامة يتسارع.. والإرهابيون يصعّدون إجرامهم الجيش يراكم إنجازاته في ريف حماة.. ويوجّه ضربات قاصمة للتكفيريين في حلب

واصل الجيش العربي السوري إنجازاته في ريف حماة الشمالي، ووجّه ضربات قاصمة للتنظيمات الإرهابية في ريفي حلب الشرقي والجنوبي، فيما صعّدت المجموعات الإرهابية من إجرامها واستهدفت بقذائف الغدر أحياء سكنية في حلب ودمشق ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين بجروح، وذلك بعد أن دخل اتفاق المصالحة في قدسيا والهامة حيّز التنفيذ، وبدأ أفراد المجموعات المسلحة بتسليم سلاحهم تمهيداً لإخلاء المدينتين من السلاح والمسلحين.

ففي حلب وريفها الجنوبي والغربي، دمّر سلاح الجو في الجيش العربي السوري خلال طلعاته المركّزة العديد من الآليات والمدرعات والمقرات للتنظيمات الإرهابية، وقضى على أعداد كبيرة من أفرادها في بلدات وقرى خان طومان والزربة والبرقوم وأبو شليم ومعراتا وكفرناها، ولفت مصدر عسكري إلى أن وحدات من الجيش دمّرت خلال حربها على الإرهاب التكفيري تحصينات وتجمعات وآليات للتنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة “النصرة” في حيي الراشدين4 والراشدين5.

وفي ريف اللاذقية الشمالي، أكد مصدر عسكري أن سلاح الجو نفّذ سلسلة غارات على تجمعات وتحصينات التنظيمات الإرهابية، وأفاد بأن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مقرات للتنظيمات الإرهابية وعدد من الآليات بعضها مزوّد برشاشات وأخرى تقلّ عدداً من الإرهابيين في قرى كمعايا وبعربايا وتردين وكباني وجبل كفر سندو.

وفي ريف حمص، تركّزت الطلعات الجوية على تجمعات ومحاور تحرّك لإرهابيي تنظيم “داعش” شمال تلة الصوانة بمنطقة حويسيس وشرق قرية أبو العلايا وفي قريتي جباب حمد وضبعة المله، وأشار المصدر إلى تدمير تحصينات وآليات بعضها مزود برشاشات لإرهابيي التنظيم التكفيري خلال الطلعات الجوية والقضاء على أعداد كبيرة منهم.

وفي الريف الشمالي كبّد الطيران الحربي السوري التنظيمات الإرهابية التابع أغلبها لـ “النصرة” خسائر فادحة بالأفراد ودمّر مراكز رصد وآليات مزودة برشاشات في قرى وبلدات الوازعية ودير فول والسعن الأسود والرستن وشمال الغنطو، وفقاً للمصدر العسكري.

وفي ريف حماة الشمالي، نفذ سلاح الجو سلسلة من الضربات على تجمعات ومقرات وطرق إمداد التنظيمات الإرهابية في قرى وبلدات طيبة الإمام ولطمين وزور الحيصة واللطامنة ومحيط صوران وتلتي الدوير والزعتر، وأكد المصدر العسكري أن الضربات الجوية أوقعت العشرات من أفراد التنظيمات الإرهابية قتلى ومصابين ودمّرت لهم عدداً من الدبابات والآليات بعضها مزود برشاشات.

وفي درعا قضت وحدة من الجيش على العديد من الإرهابيين، ودمّرت لهم آليات تقلّ عدداً منهم وأخرى مزودة برشاشات خلال عمليات مركزة نفذتها ضد تجمعاتهم وخطوط إمدادهم شرق بلدة الحراك، كما دمّرت وحدة ثانية مربضي مدفعية وهاون ومدافع رشاشة للتنظيمات الإرهابية شمال غرب جسر قرية الغارية الغربية.

وفي منطقة درعا البلد لفت المصدر العسكري إلى أن وحدة من الجيش كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد الحربي ودمّرت مربض هاون لهم قرب حديقة الأربعين ووكرين يتحصن فيهما عدد من الإرهابيين في حيي المخيم والحمادين.

في الأثناء، ارتقى 5 شهداء وأصيب 13 شخصاً آخرين بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية المدعومة من نظامي أردوغان وآل سعود الوهابي بالقذائف على منازل المواطنين في أحياء المنشية والشيخ طه وبستان الباشا بمدينة حلب.

كما أصيب طفل وألحقت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقها إرهابيو “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” على حي مزة 86 السكني، وأسفرتا أيضاً عن إلحاق أضرار مادية بمنازل المواطنين وسيارتين كانتا مركونتين في مكان سقوط القذيفتين، كما أصابت قذيفة هاون أحد المنازل بمنطقة الحميدية في دمشق القديمة وألحقت اضراراً مادية فيها، في حين تسبب سقوط قذيفتي هاون في حي المزرعة بوقوع أضرار مادية بالممتلكات، وبيّن مصدر في وزارة الداخلية أن التنظيمات الإرهابية أطلقت 5 قذائف صاروخية سقطت إحداها على سطح مدرسة الزبير بن العوام في حي الشاغور وأخرى في محيطها في حين سقطت الثالثة في ساحة الميسات وقذيفتان على حي عش الورور في منطقة برزة، ولفت إلى أن الاعتداء الإرهابي بالقذائف تسبب بوقوع أضرار مادية في المدرسة وبالسيارات والمحال التجارية والأملاك العامة.

هذا وأكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر أن الهدف النهائي من المصالحة المحلية الجارية حالياً في قدسيا والهامة بريف دمشق هو عودة الدولة بكل مفاصلها ومؤسساتها الى المنطقة، لافتاً الى أن عمليات الجيش تسهّل عملية المصالحة وتعطي الأمان لمن يريدون الدولة ومؤسساتها، وأوضح، خلال حوار مع التلفزيون السوري، أن عملية المصالحة أصبحت في مراحلها الأخيرة ويتمّ الآن وضع التفاصيل النهائية لاستكمال انجازها خلال الأيام القريبة القادمة، مبيناً أن نحو 600 مسلح سيخرجون من الهامة وقدسيا بموجب الاتفاق، بينما الباقون ستتمّ تسوية أوضاعهم، داعياً جميع المواطنين للعودة الى منازلهم بعد إتمام الاتفاق وخروج المسلحين، الذين بدؤوا بتسليم أسلحتهم.

يأتي ذلك فيما بدأ اللصوص بفضح بعضهم البعض، إذ أكد رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن “نصف الأسلحة التي ترسلها واشنطن إلى سورية تذهب إلى تنظيم داعش الإرهابي والنصف الآخر وصل لتنظيم قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي”، وقال، في كلمة بأنقرة أمام عدد من القضاة ووكلاء العموم المعينين حديثاً، “إن واشنطن تدعم مجموعات إرهابية لتقاتل مجموعات إرهابية أخرى”.

وقام النظام التركي بتسهيل دخول عشرات آلاف الإرهابيين إلى الأراضي السورية وخاصة من تنظيم داعش، وقدّم لهم الدعم المادي واللوجيستي وأماكن الإيواء على الحدود وتاجر بالنفط السوري والعراقي المسروق من قبل “داعش”، كما انتهك بشكل سافر السيادة السورية في منطقة جرابلس وقرية الراعي بزعم محاربة تنظيم “داعش” بهدف إحلال تنظيمات إرهابية مكان أخرى. وزعم أردوغان قائلاً: “لا أعلم سبب فشل 36 دولة تعمل ضمن التحالف الدولي ضد داعش في القضاء على 10 آلاف عنصر من تنظيم داعش الإرهابي”.

البعث-سانا