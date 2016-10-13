اتهم فرنسا بالخداع والعمل على خدمة المصالح الأمريكية بـوتـيـن: مــحـاولات ابـتـزاز روسـيـا بخصوص الأزمة في سورية لن تنجح

صدّق مجلس الاتحاد الروسي “الشيوخ”، بالأغلبية 158 عضواً من أصل170 صوّتوا لصالح القانون، على الاتفاقية الموقّعة بين روسيا وسورية حول نشر مجموعة من القوات الجوية الفضائية الروسية على الأراضي السورية لأجل غير مسمى، فيما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة أمام منتدى “روسيا تدعو” الذي عقده مصرف التجارة الخارجية الروسي في موسكو أمس، أن محاولات ابتزاز روسيا بخصوص الأزمة في سورية لن تنجح، موضحاً أن مشروع القرار الفرنسي حول سورية، والذى استخدمت روسيا الفيتو ضده، كان هدفه تأزيم الوضع وإطلاق العنان لحملة هيستيرية ضد روسيا.

وقال بوتين: “إن روسيا تعتزّ بالعلاقات مع فرنسا وتعتبرها أحد الشركاء الرئيسيين في أوروبا، وفيما يخص الفيتو الروسي على مشروع قرارها فأنتم تعلمون أننا لا نحب النبش في الملابس الداخلية للدبلوماسية فهي شكلياً تبدو جميلة جداً ولكن في بعض الأحيان رائحتها غير لائقة ولكن في حال اضطررنا فعلينا التحدّث، وأضاف: “ليس الشركاء هم من يفترض أن يغضبوا بسبب الفيتو الروسي بل نحن من يجب أن نغضب حيث أعلنا استعدادنا لتأييد مبادرة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا حول خروج مسلحي “جبهة النصرة” من حلب وقد وافق الجانب الفرنسي عليها أيضاً وانتظرنا عملاً مشتركاً معه ومع غيره من أعضاء مجلس الأمن ولكننا فوجئنا أن وزير الخارجية الفرنسي الذي كان عندنا، وقلنا له: إن موسكو لن تصوّت ضد المشروع إذا تمّ ضمّ المقترحات الروسية، توجّه إلى واشنطن في اليوم التالي وظهر مع نظيره الأمريكي جون كيري واتهما روسيا في كل الخطايا ولم يتحدّث معنا أحد بشأن مشروع القرار بل ألقوا به في مجلس الأمن ومن المؤكد أنهم كانوا يعرفون أن الفيتو الروسي سيكون بانتظاره”.

وأشار بوتين إلى أن فرنسا بتقديمها مشروع القرار عملت على خدمة المصالح الأمريكية متسائلاً: هل هذا هو دور هذه السياسة الجدية وهذه البلدان الجدية التي تتطلع لانتهاج سياسة خارجية مستقلة وتسمي نفسها الدولة الكبرى؟!، وأوضح أن أسباب إلغاء زيارته إلى باريس ترتبط بإعلان الجانب الفرنسي أن الوقت غير مناسب حالياً لفعاليات ثقافية، لافتاً إلى أن العلاقات مع فرنسا والشعب الفرنسي ورجال الأعمال الفرنسيين لم تتغيّر أبداً بعد إلغاء الزيارة ولن تتغيّر.

وأضاف بوتين: “إن تحسين العلاقات الروسية الأمريكية يتطلّب احترام كل طرف لمصالح الطرف الآخر والالتزام بعلاقات الشراكة ونحن مستعدون للحوار ولكن الحوار هو البحث عن حل توافقي”، مشيراً إلى أن هذا الحوار تعرقله محاولات واشنطن فرض شروطها.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المحادثات بمشاركة روسيا والولايات المتحدة ودول إقليمية حول الأزمة في سورية ستجري قريباً، وأوضح لافروف أن لقاء خاصاً سيعقد السبت المقبل في لوزان، فيما بحث مع مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، خلال اتصال هاتفي جرى بمبادرة من الجانب الأوروبي، سبل تسوية الأزمة في سورية.

وفيما أعرب بوتين، وخلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي فرانسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أجريت بمبادرة من الجانب الألماني، عن أمله في أن يكون اجتماع لوزان المرتقب مثمراً من حيث الإسهام في تسوية الأزمة في سورية، أكد لافروف أن موسكو “تريد عقد لقاء للدول ذات التأثير المباشر على التطوّرات الميدانية، ومنها روسيا والولايات المتحدة، و3 أو 4 دولة إقليمية”، وأضاف: “نريد عقد لقاء بمثل هذا النطاق الضيق، لكي يكون هناك حوار عملي، وليس مناقشة على غرار ما يجري في الجمعية العامة للأمم المتحدة”، واستطرد قائلاً: “آمل في أن يساعد اللقاء في إطلاق الحوار السوري، على أساس المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق الروسي الأمريكي الذي حظي بترحيب واسع، ولكن لم يتم تنفيذه”.

كما ذكر لافروف أنه لا يجوز الاعتماد على “المعارضة السورية”، التي تعرقل المفاوضات، واصفاً موقف هؤلاء المعارضين بأنه غير مسؤول على الإطلاق، وشدد على أن مطالبهم تتعارض وقرارات مجلس الأمن الدولي، وعلى ضرورة تنصّل ما يسمى “المعارضة المعتدلة” من تنظيم “النصرة” من أجل إنهاء معاناة الناس.

وكانت موغيريني أكدت قبل يومين ضرورة استمرار الحوار السياسي من أجل تسوية الأزمة في سورية، معتبرة خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية السويد مارغوت والستروم أنه لا حل في سورية إلا الحل السياسي، بينما يؤكد لافروف باستمرار استعداد روسيا للتعاون مع الدول الغربية بشأن تسوية الأزمة في سورية بأي صيغة من الصيغ.

يأتي ذلك فيما أعلنت صحيفة إزفستيا الروسية أن حاملة الطائرات الأميرال كوزنيتسوف ستبحر الشهر الحالي باتجاه سواحل سورية مع كامل حمولتها من الطائرات والأسلحة للمشاركة في عمليات محاربة الإرهاب، ولتتوجه بعد إنجاز مهمتها هناك إلى السواحل المصرية، وأضافت: إن الحاملة تضم طائرات من طراز سو 33 وسو 25 ومروحيات كا 27 وكا 29، كما تتدرّب في الوقت الراهن على متن السفينة مجموعة جوية جديدة تستخدم مقاتلات ميغ 29 كا ومروحيات كا 52. وبدأت القوات الجوية الروسية في الـ 30 من أيلول من العام الماضي عملية عسكرية بناء على طلب من الدولة السورية لدعم جهود الجيش العربي السوري في معركته ضد الإرهاب أسفرت عن تدمير آلاف الأهداف للتنظيمات الإرهابية من عتاد وأسلحة متنوّعة ومنشآت لإنتاج القذائف والعربات وسيارات وصهاريج تنقل النفط السوري المسروق إلى داخل الأراضي التركية.

وكالات