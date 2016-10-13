بعـد قـرار أرامـكـو.. سـفـيـر بـني سعود يغادر القاهرة بشكل “طارئ”

غادر سفير النظام السعودي لدى مصر أحمد القطان، أمس، القاهرة متوجّهاً إلى الرياض بشكل “طارئ” في زيارة يبحث خلالها مع المسؤولين السعوديين التوترات الأخيرة والتصريحات المتصاعدة بين البلدين.

وشهدت العلاقة الثنائية بين مصر ومملكة الرمال تأزّماً بين الطرفين بعدما قطع النظام السعودي المعونات النفطية المترتّبة عليه تجاه القاهرة.

ورغم نفي الحكومة المصرية وجود أي طابع سياسي وراء قرار شركة النفط السعودية أرامكو تعليق توريد النفط إلى مصر، إلا أن الخطوة السعودية أثارت تساؤلات بشأن احتمال وجود خلاف سياسي بين القاهرة والرياض على خلفية تصويت مصر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار بشأن سورية تقدّمت به روسيا وعارضته مملكة الرمال.

وقد شنت وسائل إعلام مصرية هجوماً شديداً على المملكة الوهابية، حيث أكدت أن الرياض لا تطيق موقفاً مستقلاً، وبالتأكيد موقفاً قيادياً لمصر، وما تريده هو أن يكون الموقف أو القرار المصري ملحقاً بالقرار السعودي، وأن سلاحها الأقوى في سياساتها الخارجية هو “المال السياسي” مقابل فروض الطاعة والولاء تقدّمها القاهرة للرياض على صعيد السياسة الخارجية، ما يعني أن الأزمة لا تمثل عقبة طارئة، ولكنها مشكلة بنيوية تخص السياسة السعودية التي تتدهور بمعدلات كبيرة على كافة الأصعدة والملفات نتيجة العشوائية والارتجال وسياسة قلب الطاولة والهروب للأمام التي انتهجتها المملكة في السنوات الأخيرة.

وقال الكاتب الصحفي المصري عبد الله السناوي: “هناك دوماً حديث عن تحالف استراتيجي بين القاهرة والرياض، وهذا غير صحيح، فالتحالف الاستراتيجي يعني وجود تفاهمات في الملفات الإقليمية وهو أمر غير موجود بينهما حول الأزمتين في سورية واليمن والخلاف الآن انفجر وظهر للسطح”، ولفت إلى أن الموقف المصري يناقض الموقف السعودي بشأن الأزمة في سورية، فمصر تقف مع وحدة الأراضي السورية وضد كل الجماعات المسلحة، ومنها “جبهة النصرة” الإرهابية التي تساندها السعودية ولها دور في تدريبها وتمويلها.

من جهته أعلن الباحث الاقتصادي إبراهيم الغيطاني أن أموراً سياسية تقف خلف قرار شركة أرامكو السعودية، وقال: “لا أظن أن هناك أي مشكلة فنية في الشركة السعودية ولم نسمع عن أي موقف مماثل من أرامكو تجاه دول أخرى”.

إلى ذلك أبرمت شركة أرامكو السعودية للطاقة 18 مذكّرة تفاهم مع شركات تركية في مجالات توليد الكهرباء وبناء المطارات وإدارتها والأعمال الإنشائية بقطاع البترول والطرق.

وكالات