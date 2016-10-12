شفيع يلتقي الدارسين في دورة الإعداد الحزبي المركزية: تطوير القطاع الزراعي وتأمين مستلزماته ومعالجة صعوباته

ريف دمشق-بسام عمار:

التقى رئيس مكتب الفلاحين القطري الرفيق الدكتور عبد الناصر شفيع، أمس، الرفاق الدارسين في دورة الإعداد الحزبي المركزية في مدينة التل بريف دمشق.

وقال الرفيق شفيع: هناك حرص من المكتب لوضع الرفاق البعثيين على مختلف مستوياتهم القيادية، ومنهم الدارسون في مدرسة الإعداد، بصورة واقع القطاع الزراعي والصعوبات التي يعاني منها بسبب الحرب التي تتعرّض لها سورية، والجهود المبذولة من قبل القيادة للنهوض به وتأمين كل مستلزماته ومعالجة الصعوبات التي يعاني منها وتحسين أوضاع الفلاحين، كونه يشكل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني ويشغل مئات الآلاف من الأسر ويؤمّن الجزء الأكبر من احتياجاتنا الغذائية وهو مورد مهم للخزينة العامة.

وأضاف: إن القطاع الزراعي يعاني من صعوبات عديدة بسبب استهدافه منذ بداية الحرب من قبل المجموعات الإرهابية، التي قامت بسرقة المحاصيل وحرقها ومنع الفلاحين من الزراعة والري وقطع الغابات وحرقها وسرقة وحرق مستودعات المحاصيل الاستراتيجية، والتي تقدّر خسائرها بعشرات مليارات الليرات، وتهريبها إلى الدول المجاورة، وتهريب الثروة الحيوانية، وتخريب مراكز البحوث الزراعية إضافة إلى الحصار الاقتصادي عليه من الدول الشريكة بالحرب لجهة مستلزمات الإنتاج والصادرات، ورغم ذلك مازال صامداً بفضل إصرار الفلاحين على الزراعة والجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية.

وقال الرفيق عضو القيادة: إن متطلبات المرحلة الحالية تفرض العمل بعقلية اقتصادية جديدة قادرة على مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الزراعي وزيادة الإنتاج للحد من الاستيراد وزيادة الصادرات وتخفيف الأعباء على الفلاحين وخفض الأسعار وزيادة المساحات المزروعة لاسيما المحاصيل الاستراتيجية وحل مشكلات التسويق والاهتمام بالغطاء النباتي الذي تقلّصت مساحته وبالثروة الحيوانية التي تناقصت أعدادها بشكل كبير ودعم المشاريع الزراعية وتبسيط إجراءاتها ودعم اتحادات الفلاحين في المحافظات وحل المشكلات التي تواجهها بالتنسيق مع مديريات الزراعة والنقابات المعنية، وتشجيع الزراعات ذات المردود الاقتصادي العالي، مشيراً إلى أن المكتب قام خلال الفترات السابقة بالتعاون مع الجهات المعنية والنقابات والقطاع الأهلي بعقد العديد من ورش العمل التخصصية التي تناولت بعض المشكلات الزراعية الكبيرة وتمّ اتخاذ العديد من الإجراءات بناء على ما تمّ إقراره خلال هذه الورشات.

وفيما يتعلق بدور النقابات التابعة لعمل المكتب أوضح الرفيق شفيع أن هناك متابعة مستمرة في عملها وهي تنفيذ خطة عمل المكتب إلى جانب الخطط الخاصة بها، وقامت خلال الفترات الماضية بجهود كبيرة رغم الصعوبات التي تعترضها، واستمرت بتقديم الخدمات لأعضائها، وهي شريك حقيقي مع وزارة الزراعة في الخطط والمشاريع الخاصة بالقطاع الزراعي. واليوم بدأت هذه النقابات تنفيذ مشاريع استثمارية لتحسين مواردها المالية وتأمين فرص عمل لأعضائها، لافتاً إلى أن مكاتب الفلاحين في الفروع تقوم بالدور المطلوب منها، وهي شريك حقيقي في كل ما يتعلق بالقطاع الزراعي في المحافظات، ومؤخراً تمّ إجراء تقييم لأداء هذه المكاتب وإجراء تغيير فيها.

مداخلات الدارسين أكدت على ضرورة دعم هذا القطاع وتأمين مستلزماته من الأدوية والبذار والأسمدة ومعالجة مشكلات التسويق والتشدد في موضوع الثروة الحراجية والحد من استيراد المنتجات الزراعية المنتجة محلياً وإقامة معامل للتصنيع الزراعي وزيادة الدعم للفلاحين ومربي الدواجن.

حضر اللقاء الدكتور علي دياب مدير مدرسة الإعداد الحزبي.