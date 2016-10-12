مواقع التواصل الاجتماعي أداة واشنطن لملاحقة المتظاهرين

أكد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية استخدام الشرطة الأمريكية مواقع التواصل الاجتماعي لمراقبة المحتجين وتتبعهم في مدن فيرغسون وميزوري وبالتيمور، التي شهدت احتجاجات كبيرة ضد ممارسات الشرطة الأمريكية، وذلك وسط تزايد القلق بين المستخدمين والمنظمين بشأن الكيفية التي تستخدم بها البيانات على الانترنت ومدى تآمر شركات التكنولوجيا مع الحكومة الأمريكية لمراقبة المواطنين الأمريكيين. وجاء في تقرير وضعه الاتحاد ونشرت رويترز مقتطفات منه: “إن إدارات للشرطة الأمريكية استخدمت بيانات تحديد المواقع ومعلومات شخصية أخرى عن المستخدمين من تويتر وفيسبوك وانستغرام لتتبع محتجين في فيرغسون وميزوري وبالتيمور” عن طريق شركة جيوفيديا لبيع البيانات ومقرها شيكاغو.

ورداً على ما جاء في تقرير اتحاد الحريات المدنية أغلقت شركة فيسبوك، التي تملك أيضا انستغرام وتويتر، حساب شركة جيوفيديا التي زوّدت الشرطة بالبيانات.

وكانت الولايات المتحدة شهدت العام الماضي احتجاجات حاشدة ضد وحشية وعنصرية الشرطة الأمريكية بينها مظاهرات في المدن الثلاث، حيث أقدم رجال الشرطة على قتل عدد من المدنيين المتحدرين من أصل أفريقي، بينهم مايكل براون وفريدي غراي الذي توفي في نيسان من العام الماضي بمدينة بالتيمور بعد اعتقال عناصر الشرطة له.

واعتقلت الشرطة الأمريكية في شهر آب من العام الماضي 23 شخصاً شاركوا في الاحتجاجات التي عمّت فيرغسون لإحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشاب من أصل أفريقي مايكل براون برصاص شرطي أمريكي في حين أعلنت السلطات المحلية حالة طوارئ بعد انتشار حالة من الفوضى في المدينة.

وكالات