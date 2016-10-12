“الحرب على سورية” في ندوة بجامعة تشرين

اللاذقية-مروان حويجة:

أكد المشاركون في الندوة الحوارية التي أقامها فرع جامعة تشرين للحزب بعنوان “الحرب على سورية بين الماضي والحاضر”، أن الحرب الكونية التي تشن على سورية تأتي استمراراً لسلسة الحروب التي تستهدف موقع سورية ودورها الوطني والقومي، ولأن سورية استطاعت بجيشها الباسل عبر التاريخ أن تهدد وجود الكيان الصهيوني المحتل.

وتحدّثت في الندوة الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة رئيسة مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الحزبي الفرعي في جامعة تشرين عن انتصار حرب تشرين التحريرية التي شكلت حرباً استثنائية خاضها الجيشان العربيان السوري والمصري وسطّر فيها العربي ملاحم تاريخية وأنه في السادس من تشرين الأول 1973 كان أول قرار عربي هجومي ضد الكيان الصهيوني وأول انتصار ميداني فعلي يسطره جيش عربي في مواجهة هذا الكيان الغاصب، وأشارت إلى أن الكيان الصهيوني يشن حالياً الحلقة الرابعة من سلسلة الحرب على سورية وهي حلقة الحرب البديلة التي جنّد لها عشرات الآلاف من الإرهابيين ومنظومة من مشايخ الخليج الذين انقلبوا إلى أعداء للحق.

وقدّم الرفاق الحضور مداخلات وطروحات وأفكاراً أغنت محاور الندوة. حضر الندوة الرفاق الدكتور لؤي صيّوح أمين فرع جامعة تشرين للحزب والدكتور هاني شعبان رئيس الجامعة وأعضاء قيادة الفرع وأمناء وأعضاء قيادات الشعب الحزبية والمنظمات الشعبية ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وفعاليات حزبية ونقابية وشبابية.