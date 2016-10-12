وقفة في حلب تضامناً مع الشعب اليمني وتنديداً بالمجازر السعودية

حلب-معن الغادري:

نفذت المنظمات الطلابية العربية، أمس في جامعة حلب، وقفة تضامنية مع الشعب اليمني الذي يواجه آلة القتل والتدمير السعودية المجرمة ومن يحالفها، وعبّر المشاركون عن استنكارهم وتنديدهم بما يقوم به نظام بني سعود وحلفاؤه من أعمال إرهابية بحق الشعوب العربية، مؤكدين أن الإرهاب سيرتد عليهم وأن النصر سيكون حليف قوى المقاومة والممانعة.

وفي بيان صدر عن الاتحاد العام لطلبة اليمن في جامعة حلب أكد أن استهداف طائرات التحالف السعودي المجرم مجلس العزاء في صنعاء، والذي راح ضحيته المئات من الشهداء والجرحى، يدل بشكل قاطع على انحطاط ووحشية هذا العدوان السافر وانعدام الرادع الأخلاقي والإنساني لدى مرتكبيه، وهي محاولة فاشلة لإسكات صوت الشعوب والإتجار بحقوقهم في العيش بعزة وكرامة، ولفت إلى أن العدوان الصهيوسعودي حاول ولا يزال أن يفتت ويمزق الشعب اليمني إلى فئات متناحرة إلا أنه حصد فشلاً ذريعاً أمام وعي الشعب اليمني وإيمانه وإصراره فتصدى بكل قوة لهذه المؤامرة.

وأشار البيان إلى أن ما يحدث في سورية منذ أكثر من خمس سنوات ما هو إلا نفس النهج الإجرامي لهذه الممالك المتهالكة في زرع بذور الفتن عبر دعم وإرسال أدواتهم الإرهابية كداعش والنصرة وكل ما ينطوي من عصابات مسلحة تحت لوائهما لتدمير سورية وسلب حقوق وحرية هذا الشعب البطل وما ينطبق على سورية ينسحب أيضاً على العراق وليبيا وباقي الأقطار العربية، وحيا أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية المدافعة عن حق وكرامة الشعب اليمني، كما وجّه تحية إكبار وإجلال إلى أبطال الجيش العربي السوري الذي يخوض معارك الشرف والعزة في وجه الإرهاب دفاعاً عن العرب والعروبة. شارك في الوقفة أمين وأعضاء فرع الحزب بالجامعة ورئيس جامعة حلب وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وحشد كبير من الطلبة.