خلال مؤتمرها الثالث.. الشهر القادم “التجارة الداخلية” تتحضّر لتطوير وتفعيل دور القطاع التعاوني

دمشق – البعث

بدأت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باتخاذ جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لانعقاد المؤتمر الثالث للجمعيات التعاونية الاستهلاكية الذي سيقام بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال خلال الشهر القادم في مجمع صحارى بدمشق.

وأكدت ربا عمران مديرة التعاون الاستهلاكي بالوزارة أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية كبرى من كونه ينعقد في هذه الظروف، حيث يحمل رسالة عالمية ومحلية أن الدولة السورية ما زالت قوية ببنيانها وهي الداعم الأول للمجتمع الأهلي المحلي المنظم على قانون التعاون /317/ لعام 1956.

وأشارت إلى أن المؤتمر سيناقش جملة من المواضيع المهمة تتعلق بسبل تطوير وتفعيل دور القطاع التعاوني في تقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين ولاسيما العاملين في قطاع الدولة، وذلك عبر مناقشة وإقرار عدد من التشريعات الناظمة لعمل هذا القطاع ودوره في الأسواق المحلية والخارجية، وقد تمّ تشكيل اللجان المختصة للمؤتمر وإعداد أوراق عمل المؤتمر، لافتةً إلى أن هذه الجمعيات تلعب دوراً أساسياً في توفير السلع والمواد بمواصفات ونوعية جيدة بحيث تكون رديفاً لمؤسسات التدخل الإيجابي.

يذكر أن المؤتمر الأول للجمعيات التعاونية الاستهلاكية عقد في عام 1963، وعقد المؤتمر الثاني عام 1975.