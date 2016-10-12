أطماع تركيا تتجدد في العراق

بعد أن استنفد النظام التركي أغراضه في تسخير التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها “داعش”، في سورية والعراق لتحقيق أحلامه باستعادة أمجاد الإمبراطورية البائدة، ومع انحسار المد الإرهابي وتقهقره على الجبهتين، قرّرت تركيا التدخل مباشرة، عبر الاحتلال العسكري المباشر، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن فقدت الكثير من أوراق الضغط، وأوشكت أن تصبح قوة معزولة، مهمشة.

أواخر العام الفائت دخلت وحدات من الجيش التركي الأراضي العراقية دون علم حكومة بغداد، وأثار ذلك سخطاً داخل العراق وخارجه، وقد اعتبرت الأمم المتحدة الدخول تجاوزاً لسيادة العراق، إلاّ أن القوات التركية مازالت في بعشيقة، ويتمّ تعزيزها بالدروع والآليات العسكرية المختلفة رغم كل الاعتراضات، فما القصة؟.

نحو الموصل تتجه أنظار أردوغان، مع اقتراب الإعلان عن معركة تحرير المدينة من “داعش”، في مسعى لفرض أمر واقع معين، وهذا ما لا تقبله بغداد، إلا أن “السلطان” يحاول أن يظهر بمظهر القوي، ويريد أن يعيد إنتاج تركيا العثمانية مرة أخرى على حساب الحدود الدولية، وهو قال قبل أيام، وبكل وقاحة، أثناء حديثه عن تواجد قوات تركية في بعشيقة القريبة من الموصل: “نحن سنفعل ما نشاء”!، متجاوزاً كل الأعراف الدبلوماسية. والأشد إثارة حديثه بمنطق طائفي، وتوجيه إملاءات حول من سيسمح له من القوات العراقية بالمشاركة في عملية التحرير، ومن هو ممنوع عليه ذلك!.

التواجد العسكري التركي قرب الموصل هدفه الأساسي كان حماية نفط “داعش” الذي يقوم التنظيم الإرهابي بتهريبه إلى تركيا، أما اليوم وقد اقترب أفول “داعش” فإن سعي أنقرة للتواجد شمال العراق عبر فرض نفسها في المعركة يحمل في طياته مجموعة أهداف تكتيكية بالسيطرة على الموصل، من خلال اللعب على المتناقضات الداخلية التي أفرزها الغزو الأمريكي للعراق، ولعل تصريح رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، حاكم الزاملي من: “أن دخول القوات التركية ما هو إلا جس نبض تمهيداً لتكون بديلاً عن داعش”، هو توصيف واقعي للتحركات التركية المشبوهة.

منذ فترة والمتشددون في حزب العدالة والتنمية يدعون إلى إعادة النظر في اتفاقية عام 1926، وبالعودة إلى الفترة التي أعقبت الاتفاقية يمكن ملاحظة أن تركيا أبقت عينها على الموصل، وتتحين الفرصة للسيطرة عليها، وتحاول الضغط في سبيل ذلك كلما دخل العراق في حرب أو مشكلة داخلية، وخلال الحرب العراقية الإيرانية حشدت تركيا جيوشها للدخول إلى الموصل وكركوك، وقد قامت الصحف التركية بحملة إعلامية تطالب بتدخل تركيا وضم الموصل وكركوك إليها، وفي أعقاب احتلال العراق للكويت عام 1990 تحدّث رئيس الوزراء التركي آنذاك أوزال عن ضرورة تدخل تركيا في الموصل وكركوك، وفاتح الرئيس التركي بذلك مطالباً بنفط الموصل وكركوك، وفي عام 1995 طالب الرئيس التركي سليمان ديميريل بإعادة ترسيم الحدود مع العراق، وضم الموصل وكركوك إلى تركيا.

ومنذ الغزو الأمريكي للعراق 2003 وأنقرة تتعامل مع العراق على أنه دولة بلا سيادة، وتقوم بعمليات عسكرية في شمال العراق بذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني، كما عقدت اتفاقيات منفردة مع إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة المركزية في بغداد، وللتذكير زار وزير خارجية تركيا السابق أحمد داوود أوغلو كركوك صيف 2012 دون التنسيق مع الحكومة العراقية، التي اعتبرت ذلك انتهاكاً للسيادة.

لقد مارست حكومة تركيا منذ اندلاع أحداث ما يسمى “الربيع العربي” سياسات قذرة اتجاه العراق، فاستقبلت الفارين والمطلوبين للعدالة في العراق ورعت مؤتمراتهم وتوجهاتهم الانفصالية والانعزالية، كما احتضنت التنظيمات الإرهابية وجعلت من حدودها ممراً لهؤلاء إلى الأراضي العراقية..

الزواج السري بين أنقرة والإرهابيين مفضوح منذ زمن، والجميع يذكر قصة القنصل التركي في الموصل أثناء دخول “داعش”.. أما اليوم فتتحرّك تركيا لتلعب دور الأصيل بعد أن فشل الوكيل، علماً أن حكومة العدالة والتنمية لطالما كانت وكيلاً وتابعاً لواشنطن وتنفذ سياساتها في المنطقة.

وسام إبراهيم