رسالة ثانية

د. نضال الصالح

في المكان نفسه، أعني “البيت الحلبيّ” الذي حكيتُ لكِ عنه في الرسالة السابقة، لم يكن سوانا، صديقي وأنا، في البداية، ثمّ سرعان ما انضمّ إلينا ذلك الرجل الذي هتف بأسى: “يوم يا حلب، يا يوم”، ثمّ صرنا نحن الثلاثة أربعة، فخمسة، فـ.. حتى احتشدت الطاولة الصغيرة بأكثر من ثمانية من الرجال والنساء، وكلّهم من حلب، وكلّهم كان غادرها مكرهاً بعد أن دهمتها الضباع من جهاتها الأربع، وأقام في هذه المدينة الملح كما كان الراحل عبد الرحمن منيف وصف هذا الجزء من جغرافية العرب.

العرب! الصفة هنا على سبيل المجاز يا جهينة، فمعظم مفردات هذه المدينة ينتمي إلى معظم الهويّات من معظم جهات الأرض، أمّا ما يعني العرب فأشبه ما يكون بكوكب يتيم وصغير في مجرّة فادحة الظلمة، فليست العربية لسان الناس، بل الإنكليزية التي يرطن بها العرب أنفسهم، وليست أسماء المحال التجارية الكبرى، والصغرى أيضاً، إلا ما ندر، عربية، وما مِن سمة معمارية عربية تميّز أيّ بناء، و.. و.. حتى ليحسب العربيّ نفسه في جغرافية لا تنتسب إليه.

أكتبُ إليك الآن، ولا أعرفُ إذا ما كنتُ سأقوى على الكتابة بعد هذه الرسالة وثمّة في روحي هذا الحنين كلّه إلى حلب، وإليكِ، الحنين الذي لا يكفّ عن الهدير، كما كان أولئك الذين احتشدت الطاولة بهم وهم يهدرون بالأسئلة عن حلب، كأنّهم تركوا أرواحهم فيها.

سأعترف إليكِ، كانت ثمّة فتاة تواجه الطاولة التي أجلس إليها، فتنة للناظرين، كأنّ الله، جلَّ من خالق مبدع مصوّر، شاء لكلّ مَن يراها ألا يتردّد في الترتيل: “فتبارك الله أحسنُ الخالقين”. وجه مدوّر ومترف ببياض باهر ويكاد لفرط صفائه يشفّ عن بحر من الأرجوان، وعينان لن يقوى شاعر، مهما أوتي من الإبداع، أن يصف بعض سحرهما، كأنهما مجرّتان من الغوايات، وشَعر فادح السواد كأنّ ليلاً لاذَ به كما كان شاعر قديم قال.

كانت وحيدة، وبين وقت وآخر كانت تنظر إلى ساعة يدها، كأنّما تستعجلُ أحداً هي على موعد معه، وأعترف، أجل أعترف، بأنني لم أكن أتردّد في النظر إلى وجهها كلّما استطعت إلى ذلك سبيلاً، أعني في لجّة انهمار روحي وأنا أتحدث عن حلب. أعترف، أجل أعترف، وأثق بأنك ستغفرين لي إذا ما جمعكما القدر ذاتَ إرادة له، وستصفحين عني إذا ما أصغيتِ إليها كما فعلتُ وهي تحكي بعض حكايتها التي تشبه حكاية حلب منذ ما يزيد على أربع من السنوات.

سأحكي لك الحكاية في رسالتي القادمة، وسأكتفي الآن باختصار ما سمعت من المضرّجة أرواحهم بالحنين إلى حلب وهم ينهمرون بغير سؤال عنها، بل ما قاله أحدهم، ثمّ ردّده الجميع بصوت واحد، كأنّهم يزيحون عن صدورهم صخوراً كبيرة كالجبال: “رغم كل شي هون: المال، والأمان، و.. بسّ ما بيسوى تراب حلب”.