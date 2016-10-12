شيء ما يحترق..!؟

خلال ورشة عمل محورها المخترعون والمبدعون السوريون، وكان فيها الكثير والكبير صناعياً واقتصادياً مما يستحقّ أن يكون محوراً لاجتماعات عاجلة عدة من رئيس الحكومة شخصياً..، انطلاقاً من اهتمامه الكبير بموضوع الاستثمار والدور المعوّل عليه في التنمية ومعالجة المشكلات الاقتصادية المرحلية والاستراتيجية.

خلال تلك الورشة، التي عقدتها هيئة الاستثمار السورية، بهدف احتضان مشاريعهم والعمل على استثمارها صناعياً، ومن ثم دعمها وطرحها كفرص مهمة، لاحظنا تركيز المدير العام للهيئة على قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2007.

اللافت الذي تلقّفناه وبكثير من التساؤل، محاولات المدير تسويق القانون المذكور، وما زاد في تساؤلنا تقديمها لمقارنات بينه وبين القانون رقم 10 الخاص أيضاً بالاستثمار وغيره، لجهة تمكّن الأول من اجتذاب وتحقيق استثمارات مشمّلة ومنفذة وقيد تنفيذ مهمة، قياساً إلى عمره الزمني مع زميله أو نظيره، أي أن المراد كان إيصال رسالة قوية بأن القانون 8 هو الأفضل والأقدر على تلبية متطلبات الاستثمار والمستثمرين، وللحقيقة القانون فيه ما فيه من ذلك.

توجّسنا حول تعمّدها التركيز على القانون الآنف الرقم، إذ لم نلمس ما يشي بأن أحداً من أصحاب المشاريع الذين حضروا الورشة قد تنبّه إلى ذلك..!، نقلناه إلى المديرة في مكتبها، وكان سؤالنا: هل نفهم أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي قطع أكثر من ستة أعوام وشاركت بإعداده كل الجهات المعنية من عامة وخاصة، “كش ملك”..؟!.

الإجابة عن سؤالنا كانت بابتسامة تأكيد ونعتنا بالذكاء..، واللبيب من الإشارة يفهم..!؟.

مردّ ذكرنا لما تقدّم هو الاجتماع ما قبل الأخير لمجلس الوزراء، الذي خصّص لمناقشة مشروع مرسوم لتأسيس مجلس أعلى لشؤون الاستثمار، بطلته لم تكن هيئة الاستثمار بل هيئة التخطيط والتعاون الدولي، التي وفقاً لها غايتها توحيد مرجعيات الاستثمار في سورية ما يحفّز ويشجّع المستثمرين على ضخ رؤوس أموالهم وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وتسهيل إجراءات العملية الاستثمارية، إضافة إلى ضلوع الحكومة بشكل مباشر في رسم السياسات الاستثمارية السورية.

لن نتطرّق إلى مجريات ما دار في الجلسة التي كما علمنا لم تخلُ من “السخونة والحميّة” الاستثمارية، التي عكستها وجهات النظر المختلفة، وكل من زاويته سواء كان وزيراً أم مديراً..!؟.

ورغم أننا مع الاختلاف الصحي والصحيح، لكننا ضد الخلاف والتمترس خلف طروح لا نستطيع حالياً الحكم على نيّات طارحيها، إلاَّ أننا وبحكم المتابعة الطويلة لملفّ الاستثمار السوري، وعلى ضوء ما نشر في تلك الجلسة لناحية تعدّد المجالس وتقسيم المرجعيات لتنفيذية وتخطيطية وإشرافية وتوزّع المسؤوليات.. وغير ذلك، وأن التعاطي مع كل المشاريع الاستثمارية يتمّ بشمولية دون مراعاة الخصوصية لبعض القطاعات..!؟، بحكم ذلك نرى أن شيئاً ما تمّ حرقه، وأن هناك شيئاً ما سيُحرق إن دأبنا على هذا الديدن من المعالجات التي نؤكد أن طبّاخيها لن يقبلوا بأقل أن يُضفي كل منهم “نكهته” الشخصية، لهذا الاعتبار أو ذاك..!؟.

وكمؤشر يدلّ على أن هناك قصوراً واضحاً في مقاربتنا الاستثمارية، نسأل مثلاً أصحاب الرأي القائل: “الاستثمار السياحي يُعامل كأي استثمار آخر”، هل المشروع السياحي مثله مثل أي مشروع آخر..!؟.

إن كانت الإجابة بـ”نعم” فهناك مشكلة عويصة في فكرنا الاستثماري تكمن بغياب أبسط قواعد التمييز، إذ يمكننا أن نقيم معملاً لإنتاج سلعة ما في أي مكان..، لكن لا يمكننا إقامة منشأة سياحية في أي مكان، ويمكننا تسويق وبيع تلك السلعة في أي بقعة من العالم، لكن لا يمكننا بيع المنتج السياحي كذلك، بل علينا اجتذاب الزبون وهو السائح إلى المنتج.. إلخ.

وخاتمة نقول: إن لم نتنبّه ونؤمن بأن الاستثمار هو من الحساسية في هذه المرحلة وفي القادمة، وأن علينا مقاربته بالترفّع عن الضيق من الرؤى، فمن المؤكد أن هناك شيئاً ما سيُحرق، ولتفادي ذلك على رئيس الحكومة أن يقول كلمته انطلاقاً من خبرته الاستثمارية الغنية.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com