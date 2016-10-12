بشرى الحكيم

لم ولَن تبارحني تلك الصور بعينها؛ صورة الوجه الصغير الذي غيّبت ملامح طفولته بقايا طين وتراب؛ واليد التي بغير وعي تحاول إزالة ما علق على العينين فمنعت عنها الرؤية “أو أنها كانت عن غير قصد تطمئن الصغير أن: لا تخَف يا صغيري؛ أنت ما زلت على قيد هذه الحياة”.

أتراه القدر هو ما أعدّ لهذا الصغير أن يخوض تلك التجربة، ثم رتب له مفاجأة العيش مرة جديدة؟ أم أن يداً آثمة، ساقته كي يعيد اكتشاف الحياة، رؤية الوجه الآخر للحياة!.

ولن أنسى ما حييت مشهد الأجساد المدمّاة؛ ملقاة على باب المشفى وجسداً نحيلاً حبيباً بعينه؛ بينها، ما إن تبدّى لي حتى حارت الروح، بين انعتاق وهروب بعيداً عن الوجع؛ وبين أن تمدّ له اليد تعيده إلى الحياة.

أبداً؛ ولا تلك الأجساد الطافية على صفحات مياه محيطات العالم، أو تلك التي حملتها الأمواج وتركتها تتوسّد رمال الشطوط القريبة.

صور ستبقى عالقة في الأذهان تخرّش جدران القلوب، وقد أزالت كل أثرٍ لفرحٍ قديم “تُراه الحزن والوجع يمتلك قدرة على البقاء أقوى أم….؟”.

> لعل صور الإذلال والتشفّي تفوقها قدرة، وقد نشرت مجلة ناشيونال جيوغرافيك على غلافها الأول صورة لعائلة سورية -لا تمثل كل السوريين بالتأكيد- مع عنوان مميز بالخط العريض “يحمل من الاستنكار ما يحمل” الأوروبيون الجدد! صورة ستجد بالتأكيد مكانها على مساحة الذاكرة فينا طويلاً، تذكّرنا بالألم والفجيعة التي أوصلتنا إليها ليست الأقدار بقدر ما هي مرسومة بأيدي وعقول شوّهتها الأحقاد العمياء والجهل وغياب الوعي ومواريث متآكلة؛ آكلة، أعطت الضوء الأخضر لكل هذه البشاعات والعنف والحيوانية التي نراها، تعمي أعيننا عن عنصرية مغلّفة بالعواطف والنداءات الإنسانية، والأبواب التي فتحت وأغلقت في وجه الباحثين عن بعض الأمل، بينما بعض العقول بيننا قد عميت عن قراءة ما خلف صغائر الحوادث.

> من بين الاستراتيجيات التي حدّدها “تشومسكي” والتي تستخدم من الدول والأنظمة الكبرى؛ وسيلة للتحكم والتلاعب بمصائر وأقدار الشعوب، استراتيجيات اعتمدت الإلهاء الذي يحوّل انتباه الرأي العام، فتشتّت اهتمامات الناس بمواضيع أقل أهمية من المشكلات الحقيقية والأزمات الفعلية، وابتكار المشكلات التي تلحقها بالحلول السحرية المناسبة، ومحاولة إبقاء الناس على جهل يؤهّلهم للقبول بكل ما هو أقل جودة وأكثر رداءة “وهي قد باتت تعرف عنهم أكثر مما يعرفون” والأهم: استثارة العواطف بعيداً عن العقلانية والتفكير السليم، فتعطّل لديهم التحليل المنطقي والحس النقدي لتسود العاطفة فتتحكم بالأفراد مخاوف وآراء ونزعات فردية، وسلوكيات مرفوضة؛ تدخل لا وعيهم خلسة.

> لعل هذه الحرب قد أفقدتنا الكثير مما هو الأجمل فينا، وقد أفقدت الحروب من قبلنا شعوباً كثيرة أجمل ما كان لديها، فهل ندع لعواطفنا أن تتحكم بنا وقد حرّكتها تلك الصور وسواها رغم ألمها والوجع الذي أسدلته على حيواتنا جميعاً، أم نكون كما جندي خارج من حرب ظالمة بقدم واحدة، يرى في الأخرى ما يكفيه لاجتياح الحياة كلها.