مناقشة الواقع الرياضي في حمص

ناقش اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام الواقع الرياضي في محافظة حمص، خلال اجتماعه مع الرفيق عمار السباعي أمين فرع الحزب في حمص، بحضور الرفيق الدكتور محمد عيسى أمين فرع الحزب بجامعة البعث، ومحافظ حمص طلال البرازي، وأعضاء قيادة فرع الحزب بحمص، ومحمد حربة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، وفعاليات رياضية وشعبية وحزبية، وتوصلت المناقشات إلى ضرورة عودة العافية إلى الرياضة الحمصية التي بدأت باستعادة موقعها الطبيعي على الساحة الرياضية السورية تمثلت بمشاركة فرقها في كل البطولات وأحرزت فيها مراكز متقدمة.

وقد أكد اللواء جمعة على أن هذا اللقاء مع القيادة السياسية ومع المحافظ وفرع الاتحاد الرياضي وإدارتي ناديي الكرامة والوثبة عزز المناقشات للوصول إلى حلول حقيقية فيما يخص دعم الرياضة الحمصية من خلال حل مشكلة المنشآت والاستثمارات وصيانة ملاعب كرة القدم ، وأشار إلى إقامة مباريات كأس التحدي في حمص وخوض فريق الكرامة مبارياته فيها على أرض ملعبه البلدي، مع إمكانية إقامة مباريات فريقي الكرامة والوثبة في الدوري الممتاز على أرض هذا الملعب.

حمص ــ نزار جمول