بدء المؤتمرات السنوية للأندية الرياضية في حماة

انطلقت فعاليات المؤتمرات السنوية للأندية الرياضية في حماة، والتي من المقرر أن تستمر لغاية السابع والعشرين من الشهر الجاري بحضور الرفيق محمد مخلوف رئيس مكتب الشباب الفرعي، ورئيس، وأعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي بحماة.

وعقدت أندية: مصياف، وجب رملة، والصارمية، والدليبة، وأصيلة، والعمال، والشبيبة مؤتمراتها السنوية بتقديم عدد من المداخلات حول واقع الألعاب فيها، والصعوبات التي تعاني منها، ومستلزمات نجاحها، والتي كان من أهمها إقامة استثمارات رياضية خاصة بالأندية لتحقيق دخل مادي يساعدها على صرف نفقات الألعاب من رواتب، وطعام، وتنقلات.

وطالب المجتمعون بضرورة تأمين أدوات وتجهيزات للعبة الكاراتيه، والقدم، وألعاب القوى، مع التركيز على موضوع إقامة الدورات الصيفية بكرة السلة في نادي مصياف لتسجيل اللاعبين في هذه الدورات، وتشكيل منتخبات النادي بهذه اللعبة لكافة الفئات العمرية، وإدخال ألعاب القوى، وتفعيل لعبة الشطرنج في نادي مصياف، والتساؤل: لماذا لا يكون هناك دعم من قبل التربية الرياضية لألعاب الأندية، وأن يكون التفوق الرياضي لباقي الكليات، وليس حصراً لكلية التربية الرياضية فقط، وأن يتم القبول في كلية التربية الرياضية للرياضيين حصراً، مع إقامة دورات تدريبية وتحكيمية في مركز المحافظة لتأهيل الكوادر الرياضية في الأندية، وعودة البطولات المركزية إلى محافظة حماة، والاهتمام أكثر بدرس التربية الرياضية المدرسية، مع توحيد بطولاتها، بحيث تكون بإشراف الاتحاد الرياضي بالتعاون مع التربية الرياضية، إلى جانب المطالبة بتقديم معونات مالية، ودعم ألعاب الأندية بالأدوات، والتجهيزات، وتحسين وضع البنية التحتية في مقرات الأندية؟!.

كما طالبوا برفع ميزانية نادي العمال المالية للصرف، وبما يتناسب مع الألعاب الممارسة في النادي، والعمل على تطوير ألعابه، وتأمين تجهيزاتها بشكل متواصل، لاسيما لعبة كرة الطاولة التي تخرّج العديد من أبطال الجمهورية على مستوى الفئات العمرية، والفرق الأخرى على مستوى القطر، والاهتمام بفريق كرة القدم، وإقامة مسبح شتوي مغلق لاستمرار السباحة الشتوية وتطويرها، مع الاهتمام بالفئات العمرية الكروية الصغيرة.

بدوره أجاب أحمد الولي رئيس تنفيذية رياضة المحافظة عن كافة التساؤلات المطروحة، مؤكداً أننا كلجنة تنفيذية نسعى جاهدين، وبالتعاون مع اتحادات الألعاب، ومن خلال المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، لإقامة دورات تدريبية وتحكيمية ليكون هناك كادر في أندية المحافظة يليق بألعابه، كما أكد أيضاً على متابعة نقل ملكيات الأندية من مجالس المدن إلى الاتحاد الرياضي، على اعتبار أنه يوجد مندوب لكل ناد يتابع هذا الاستملاك، مع إيجاد موارد ذاتية من خلال الاستثمار في منشآت الأندية، ومنح مكافآت للأندية المجتهدة، والتي تسعى دائماً لرفد منتخبات المحافظة باللاعبين المتميزين، والذين يحصدون الميداليات من خلال بطولات الجمهورية.

حماة- البعث