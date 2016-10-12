ماذا تريد رماية السويداء؟

طالب أعضاء مؤتمر نادي الرماية في السويداء بتوفير مستلزمات ذلك اللون من الرياضة بالشكل المطلوب، واستبدال حقول رماية التراب والسكيت القديمة، ودعم الرماة المميزين، وتوفير التجهيزات الحديثة، وإحداث صالة خاصة برماية الهواء، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة استثمار المنشأة.

أما رئيس اللجنة الفنية كمال زين الدين فقد طالب بضرورة الاهتمام، والدعم، وتأمين مستلزمات اللعبة، بينما نوّه ناصر النجار عضو اللجنة التنفيذية بضرورة الاهتمام بالجانب التنظيمي كي يتناسب مع حضور المستوى الفني الجيد.

وطالب رئيس التنفيذية هيثم الشومري بضرورة التركيز على الجانب الاجتماعي، وكان رئيس النادي وعضو اتحاد اللعبة طارق نصر قد قدّم شرحاً وافياً حول المشاركات والبطولات والدورات التدريبية التي أقيمت، واعداً بإعادة شباب حقول رماية التراب والسكيت خلال الفترة القادمة.

السويداء- زياد عامر