إدارة الجهاد والمباريات المكثفة!!!

وصلت الأمور بإدارة نادي الجهاد الرياضي إلى درجة كبيرة من الاستخفاف والاستهزاء بعشاقه وجماهيره المنتشرة في كل البقاع، وسؤالهم عن ناديهم الذي بات الورقة الأضعف بين الفرق منذ عامين وأكثر بقليل، فأوضاع ونتائج فريقهم في الدوري التصنيفي أرهقت وأزعجت كلّ المتابعين والمحّبين لفريقهم، على الرغم من توفر مقومات وسبل النجاح، وضرورة تحقيق نتائج أحسن وموقع على سلم الترتيب بشكل أفضل تريح الأحباب وتهدّىء الأعصاب لدى العشّاق، أمّا وأن تسمع الجماهير المتابعة لأدق تفاصيل فريقها في دمشق بأن عدداً من المعنيين على بعثة فريقها مشغولة ومقيدة بالمباريات السداسية وفي الملاعب المغلقة، وجلّ اهتمامها الوصول لتلك الملاعب والانشغال بها، ووضع نتائج فريقها الأول ومشاركة ممثلها في سلة النسيان والتناسي، فهو ما لم يصدقه الكثيرون، بل كان سماع ذلك النبأ قاسياً وصاعقاً، وعند البعض الآخر كان وارداً ومتوقعاً، لأنهم أشاروا إلى التقصير مراراً!!

كثيرة هي المرات التي ناشدت الجماهير القيادة الرياضية ممثلة بالمكتب التنفيذي، واعتصرها الألم، وهي لا تجد إلا الآذان الصامتة والعيون المغلقة، أمّا اليوم فالذين أوصلوا النادي إلى القاع بعد أن كان في القمة هم في حضن القيادة الرياضية وينعمون بخيراتها، ويقدمون أسوأ صورة لأحد أعظم أندية القطر، فهلاّ قام المعنيون بإعطاء نادي الجهاد بعض الوقت ومحاسبة من يشرف على تمثيل النادي ومحاسبتهم على الكم الهائل من الهفوات والأخطاء المقصودة وغير المقصودة، ورد الاعتبار لكرامة ومشاعر الجماهير العريضة لناد يُعتقد بأنه يحظى برعاية الاتحاد الرياضي وله من الغيرة على أندية الجزيرة السورية الكثير والكثير!!!

القامشلي- عبد العظيم عبد الله