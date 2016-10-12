في تصريح جديد قال بويول مدافع وقائد برشلونة السابق: إن اللعب مع برشلونة كان مهمة صعبة ومسؤولية كبيرة، وإنها كانت مهمة محفوفة بالصعاب، فالجميع ينظر إليه، ويتمعن بكل حركة يتحركها في الملعب، فكان مضطراً أن يظهر بأقل مباراة أفضل ما عنده.

لاعب مثل بويول، أو غيره من اللاعبين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية التي تحترم كرة القدم، يؤدون واجبهم بكل سعادة نحو فرقهم، ويبذلون الغالي والنفيس من أجل إحراز كل شيء يصب بمصلحة النادي.

السبب في ذلك أن هذه الدوريات تحترم اللاعب، وتقدّم له كل شيء يحتاجه من دعم مادي ومعدات، وأي شيء يحتاجه، وهذا عكس ما نراه عندنا، فاللاعبون عندنا، أغلبهم، إن لم يكن جميعهم، يعملون بمهنة أخرى بالإضافة لكرة القدم، وكرة القدم لا تقدّم لهم شيئاً يكفيهم، فيبقون يلعبون بحذر خوفاً من أي إصابة، فأي إصابة قد (تخرب بيت) اللاعب، فلا يستطيع ممارسة كرة القدم، ولا يستطيع ممارسة عمله الآخر، والعديد من الأندية لا تقدّم إعانات طبية للاعبين، فتزداد فوق رأس اللاعب بأنه يتطبب على حسابه الشخصي أيضاً.

هذه أحد الأسباب الكبيرة التي تبقي كرة القدم بعيدة عن تطور يمكن أن يحدث لكرة القدم، فمهما قدّموا من أدوات وتجهيزات لكرة القدم، لن تتطور، إن لم تحترم اللاعب، فهل من الممكن أن يحصل ذلك؟.