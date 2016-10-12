جهل بالقانون

في مباراة نادي الوثبة والساحل بالدوري التصنيفي انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يحسم نتيجتها اتحاد كرة القدم باجتماع عاجل لمصلحة نادي الوثبة بنتيجة 3/صفر.

فما حصل أن نادي الساحل أشرك في المباراة اللاعب رعد فران القادم من البحرين دون أن تكون بطاقته الدولية قد وصلت إلى نادي الساحل بعد، وبذلك فقد اعتبر إشراك اللاعب غير قانوني، واعتبر نادي الساحل خاسراً قانوناً بنتيجة 3/صفر، وقد تم منع اللاعب رعد فران من المشاركة في المباريات الرسمية والودية لمدة عام كامل.

تُعتبر البطاقة الدولية مثل كشف اللاعب الذي ينتقل معه من نادٍ إلى آخر عند انتقاله، ويعبّر عن التزامه بالنادي الموجود فيه، ولا يستطيع المشاركة بأي نشاط للنادي الجديد دون أن يكون كشفه قد وصل لهم، والحال نفسه يطبّق على البطاقة الدولية.

فهل يا ترى الذي حصل مع نادي الساحل هو جهل بالقوانين، أم محاولة للف والدوران، على أمل ألّا يكشف وجود هذا اللاعب ليحقق أي نتيجة إيجابية؟.