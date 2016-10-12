تراخيص النشر الإلكتروني تخضع للقوانيـــن لا للعقـود

دمشق- البعث

تم في كلية الآداب بجامعة دمشق مناقشة رسالة ماجيستير ذات موضوع جديد وغير مطروق سابقاً حول حقوق النشر الإلكتروني بين الإشكالية والحلول”.

وبيّنت الطالبة نور القاضي معدّة الأطروحة في قسم المكتبات لـ”البعث” أنه تم إجراء دراسة ميدانية عن واقع النشر الإلكتروني في سورية وتم التوصل إلى وجود وسائل استخدمت فيها حماية حقوق المؤلفين، إلا أنها أثرت على حق الوصول للمستفيد والذي أدى الحصول على المعلومات باحتكار الناشرين، إضافة إلى القرصنة ونقص التشريعات وتباين المصالح بين حق الناشر والمستفيد، وكذلك إحجام الناشرين عن النشر الإلكتروني بسبب التحديات، كما أن الاستعانة بنظم إدارة حقوق الرقمية أدت إلى ازدياد عملية القرصنة بدلاً من مواجهتها. وأضافت القاضي: إن التراخيص الإلكترونية والتي من المفترض أن تكون الحل المتوسط بين الناشر والمستفيد، إلا أنه حصل احتكار من قبل الناشر بسبب ارتفاع أسعار المجلات الإلكترونية، ونقص التشريعات والقوانين حول حماية حقوق المؤلف، علماً أن سورية أصدرت القوانين ولاسيما حق المؤلف الصادر في عام 2013، وقانون الإعلام 2011، وقانون تنظيم التواصل على الشبكة، ولكن يجب تفعيل القوانين مع الدول الأخرى. وختمت القاضي أنه يجب حصول المستفيد على المعرفة والاستخدام العادل في بيئة النشر الإلكتروني، ووجود الجانب الأخلاقي، وأن تكون التراخيص خاضعة للقوانين وليس لقانون العقود.