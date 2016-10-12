حسرة النواعير

يشعر أنصار النواعير بالحزن والأسى لتوالي النتائج السلبية لفريقهم بالدوري التصنيفي والتي قد تدفع الفريق إلى الدرجة الثانية دون أي شك أو ريب.

والتعادل الذي كان نتيجة آخر مباراة للفريق مع مصفاة بانياس، كان بمنزلة الضربة القاضية، وخصوصاً أن منافسهم سجل أول نقطة في الدوري، وأول هدف له عبر فريقهم.

ولم يفسرالمراقبون سوء النتيجة الأخيرة إلّا لغرور اللاعبين وتعاليهم، باعتبار أن الفوز في المباراة مضمون وهو في الجيب، فانطبق عليهم المثل (من مأمنه يؤتى الحذر).

النواعير لم يحقق الفوز حتى الآن، وأربع من مبارياته انتهت إلى التعادل مع خسارة وحيدة أمام جبلة، فمتى يحقق الانتصار؟ وخصوصاً أن اللقاءين المتبقيين للفريق مع الكسوة والمجد هما من أصعب اللقاءات.

المراقبون يعتقدون أن الفريق يضع قدميه على الهبوط، وكأنه يرغب بذلك، أو أنه غير مؤهل للدرجة الممتازة؟.

وبالمقابل فإن التعادل الأول الذي حققه فريق مصفاة بانياس بعد أربع خسارات، يُعتبر بمنزلة استعادة الروح، فربما الفريق يضع يديه على الطريق الصحيح، ولكن التساؤل المحق: هل فات القطار، وإن لم يفت القطار، فهل الفريق قادر على استعادة ما خسره من نقاط ليلحق بركب المتأهلين إلى الدوري الممتاز؟.