نحو قانون استثمار زراعي..

أن يستأثر ملف الاستثمار باهتمام حكومي لافت، وأن يحظى بمداولات ماراثونيّة مع المعنيّين به؛ سواء لجهة حصر مرجعيته وتوحيد عائديته، أم لجهة بلورة رؤية؛ قد تتمخض عن استيلاد مجلس أعلى لشؤون الاستثمار تُناط به مهام جذب استثمارات جديدة وتفعيل ما هو قائم منها، وتجاوز العقبات والمعوّقات القائمة بفعل البيرقراطية والرّوتين -والتي لطالما قضّت وتقضّ مضاجع المستثمرين ومن يفكر بالاستثمار-، فضلاً عن إعادة النظر بالبيئة التشريعية الحاضنة لتغدو جاذبة للاستثمارات بمخرجات حقيقيّة محسوسة لا افتراضية؛ دعماً للاقتصاد الوطني وتحريكاً لعجلة الإنتاج، في زمن شحّت فيه الموارد وتصاعدت فيه التحديات. لأمرٌ يشي بذهنيّة حكومية عملانيّة، تربط الآنيّ بالاستراتيجي، وبأنّ خطوات الإصلاح ووضع قطار الاقتصاد على السّكة الصّحيحة أو تصويب مساراته بدأت ملامحها. إذ لا يخفى أنّ الاستثمار قاطرة النمو الاقتصادي بما يعود به من مشروعات إنتاجية وخدمية وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق فوائض مالية للخزينة، ناهيك عن عائداته على التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو ورفع المستوى المعيشي للفرد.

والحال أن ما يجب ألا يغيب عن مداولاتنا في حضرة الاستثمار؛ هو أننا بلد زراعي، وأنّ الأزمة أثّرت سلباً على القطاع الزراعي لجهة استنزاف موارده وتدهورها، وتراجع الأمن الغذائي، وكذا مؤشرات التنمية فيه، وتضرّر البُنى التّحتية الزّراعية بنسبة جاوزت 20%، وتراجع المساحات المزروعة إلى 30%، إضافة إلى تقلّص الإنتاج الزراعي إلى 35%، وتراجع الإنتاج الحيواني إلى 40%. ما يجعل من الضرورة بمكان إيلاء هذا القطاع ما يستحق من ساقية الرساميل المخطّطة حكومياً أو المستهدفة بالاستثمار، ولا ضير ههنا -وكحالة من العناية المشدّدة- في أن نصوغ قانوناً خاصاً بالاستثمارات الزراعية على جناح السّرعة، ريثما تنضج البيئة الملائمة لقانون الاستثمار العتيد الشامل.

أيمن علي

aymanali66@hotmail.com