18 مليار قيمة تشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي

دمشق-البعث:

اعتبرت المؤسسة العامة السورية للتأمين أن قيام شركة مساهمة عامة تختص بأمور التأمين الصحي وإدارته فكرة جيدة وتدعمها المؤسسة، لكن الشركة اليوم ضمن الظروف والمعطيات الحالية لأطراف التأمين الصحي لن يكتب لها النجاح وستعمل ضمن نفس الظروف والعوامل والمعوقات التي تعمل ضمنها المؤسسة حالياً، ولن تخرج عن الإطار التقليدي لعمل المؤسسة اليوم ما لم تتوفّر لها أسباب النجاح والمقوّمات الإدارية والعملية والمعلوماتية اللازمة، مشيرة في مذكرة رفعتها إلى وزير المالية إلى أن المؤسسة اليوم في فترة انتقالية لتوفير هذه المتطلبات وتهيئتها لضمان تحسين شروط نجاح إطلاق مشروع شركة شام للتأمين الصحي.

وتطرّقت المذكرة، التي حصلت “البعث” على نسخة منها، إلى مسألة تشميل المتقاعدين بالتأمين الصحي، مبينة أن المشكلة التي تواجه المؤسسة اليوم هي في إيجاد مصادر التمويل اللازمة لهكذا مشروع، حيث تكلف بوليصة المتقاعدين بأدنى الحدود حوالي 30.000 ل.س ويقدر عدد المتقاعدين بحوالي 600 ألف، وبالتالي فهكذا مشروع يحتاج إلى حوالي 18 مليار ل.س سنوياً لتمويله، وضمن الظروف الحالية يتعذّر إيجاد مصادر لتمويل مشروع يشمل المتقاعدين، وبناء عليه تدرس المؤسسة حالياً مجموعة من البدائل لإيجاد مصدر التمويل اللازم.