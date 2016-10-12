واشنطن تخشى من اتهامها بجرائم حرب الجيش اليمني يستهدف بالكاتيوشا مبنى حرس الحدود السعودي في عسير

أقرّ نظام بني سعود بشكل سري بأن إحدى طائرات تحالفه قصفت مجلس العزاء في العاصمة اليمنية صنعاء السبت الماضي، ووافق على طلب بريطاني بالمشاركة في التحقيق بشأن الهجوم.

وقال فرانك غاردنر، محرر الشؤون الأمنية لـ بي بي سي، إن مدى الدمار الذي خلفته الغارة كان مروّعاً، وهو ما دفع بريطانيا للإصرار على المشاركة في التحقيق الجاري.

إلى ذلك، تخشى الولايات المتحدة من أنها قد تكون متورّطة في جرائم حرب محتملة في اليمن بسبب دعمها للغارات التي تقودها السعودية، وتقول رويترز: إنها حصلت على وثائق رسمية تبين أن محامين حكوميين قالوا: “إن الولايات المتحدة قد تعتبر طرفاً محارباً بموجب القانون الدولي”.

وأوضحت وثائق حكومية وروايات مسؤولين حاليين وسابقين أن إدارة أوباما نفّذت صفقة بيع أسلحة قيمتها 1.3 مليار دولار للسعودية العام الماضي رغم تحذيرات من بعض المسؤولين، كما أظهرت رسائل بالبريد الالكتروني وسجلات أخرى حصلت عليها رويترز ومقابلات مع أكثر من عشرة مسؤولين مطلعين على سير المناقشات أن المسؤولين في وزارة الخارجية أبدوا تشكيكهم في لقاءات غير رسمية في قدرة السعودية على تجنب قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية اللازمة لاستعادة اليمن عافيته.

وقال أربعة مسؤولين حاليين وسابقين: إن خبراء القانون بالحكومة لم يتوصلوا بعد لرأي نهائي بشأن ما إذا كان الدعم الأمريكي للحملة الجوية يجعل الولايات المتحدة شريكاً في الحرب بمقتضى القانون الدولي، وإذا استقر الرأي على هذا الأمر فسيلزم ذلك واشنطن بالتحقيق في الاتهامات الخاصة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

ميدانياً، كثّفت مقاتلات تحالف بني سعود عدوانها على مناطق متفرقة في محافظة صعدة بكثافة، حيث استهدفت بـ 30 غارة منطقة الثُعبان في مديرية باقِم ومديرية منْدبة في الحدود الغربية للمحافظة مع السعودية شمال اليمن، كما شنّت سلسلة غارات جوية على معسكر اللواء 55 في مديرية يريم شمالي محافظة إب، أما في حَجة فقد عاودت مقاتلات التحالف استهداف مديرية حرض الحدودية غرب البلاد.

ورداً على العدوان السعودي، أفاد مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا مبنى قيادة حرس الحدود السعودي في ظهران بعسير بصواريخ الكاتيوشا، فيما أعلنت وزارة الدفاع عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين، وتدمير مدرعة عسكرية لهم خلال صدّ الجيش واللجان لمحاولة تقدّمهم باتجاه عدد من المواقع التي سيطر عليها الجيش واللجان الشعبية في عسير.

وفي جيزان، أفاد مصدر عسكري عن مقتل وجرح عدد من القوات السعودية بقصف مدفعي للجيش واللجان على تجمعاتهم شمال موقع الخَوْجَرة.

وكالات