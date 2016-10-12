أردوغان يعطي لنفسه الحقّ في انتهاك سيادة العراق وتهديد أمن المنطقة! الحشد الشعبي يتوعّد برد مزلزل.. وقوى تطالب بقطع العلاقات مع تركيا

تجاوز “سلطان الدواعش” أردوغان، والذي وضع الجيش التركي والقوى الأمنية في خدمة الإرهاب سعياً خلف أوهامه، كل الأعراف الدبلوماسية، وأعطى لنفسه الحق في انتهاك سيادة العراق وتجاوز مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، حيث شنّ هجوماً لاذعاً ضد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حول الانتقادات العراقية للعمليات التركية في بعشيقة، مطالباً الأخير بـ”التزام حدوده”، الأمر الذي استدعى الردّ من جميع القوى العراقية.

وقال مصدر في مكتب رئيس الوزراء العراقي: إنه “ليس لدى تركيا رغبة بحل الأزمة مع العراق وهناك أجواء تشيعها أنقرة تشنج الوضع في كل المنطقة”، وأضاف: إن “الكلام الذي يصدر من بعض السياسيين الأتراك أصبح يدخل في إطار التدخل السافر في الشأن العراقي، وهو كلام مردود وغير مقبول على الإطلاق، ويثير علامات الاستفهام حول نيّة تركيا في الوقوف مع جهود العراق والمجتمع الدولي في ما يتعلق بالحرب على الإرهاب”.

وتابع قائلاً: “هذه التصريحات من شأنها أن تدفع باتجاه تأزيم الموقف وتشنّج الأجواء في المنطقة، وهذا لا يصبّ في مصلحة أحد. وإذا ما استمرّ هذا الخطاب والسياسة سيكون لها تأثيرات سلبيّة على استقرار الإقليم ويهدد هذا الخطاب أمن المنطقة عموماً”، وأشار إلى أن الحكومة العراقية يبدو لها أن الحديث المباشر مع الجانب التركي غير مجدٍ وتتّجه الآن نحو المجتمع الدولي”، مطالبة “بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر بطلب العراق إصدار قرار بسحب القوات التركية من البلد ووقف التدخل في الشأن الداخلي”.

وقال أردوغان في كلمته التي هاجم فيها العبادي: “إنه يسيء إليّ، وأقول له: صراخك في العراق ليس مهماً فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وعليك أن تلزم حدك أولاً”، حسب تعبيره.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قال: إن “السيادة العراقية خط أحمر وعلى تركيا احترام سيادتنا”، وأضاف: “إننا لا نريد الدخول في صراع مع تركيا ولا يظن الأتراك أن تواجدهم في العراق نزهة لهم”، وتابع، خلال مؤتمر الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات، “لا يوجد مبرّر لتواجد الأتراك في العراق وهو أمر خطير والحكومة لم تطلب أي تواجد للقوات التركية”، مؤكداً أن “العراق لا توجد فيه أي قوة أجنبية”.

كما أصدر الناطق باسم الحشد الشعبي في العراق، أحمد الأسدي، بياناً جاء فيه: “نقول لأردوغان سنترك للإعلام فضاءه الواسع ليسبح فيه بروحية العراق، وسنترك للدبلوماسية مجالها الواسع للتحرّك فيه بصبر وعظمة العراق، وسيكون لنا نحن رجال العراق وحشده وقواته الأمنية ردّنا المزلزل الذي سيبين في الميدان حين تلتقي الرجال بالرجال”، وأضاف: “حين يكون النزال عِراقاً بحجم الدنيا وبعمق التاريخ وببطولات وصولات الحشد حينها سنعرف من الذي سيلزم حده ويُسْحَقُ خده وإنّ غداً لمن يريد أن يجرّب صولتنا لقريب”.

من جانبها قالت مصادر في التحالف الوطني العراقي: إن الرد الأنسب على تصريحات أردوغان يكون بتجميد العلاقات مع تركيا وتخفيض التمثيل الدبلوماسي، مؤكدة على “حق العراق باستخدام كل الوسائل لإخراج القوات التركية من أراضيه”.

من جهته أكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي خالد الأسدي أن تصريحات أردوغان خروج عن سياق الدبلوماسية، وطالب أردوغان بالتزام حدود بلاده وخروج القوات التركية من الأراضي العراقية، وأضاف: إن وجودها على الأراضي العراقية مرفوض من البرلمان والحكومة والشعب العراقي مجتمعاً، وإن الحكومة العراقية اتخذت قراراً بعدم السماح للقوات التركية التحرّك من أماكن تواجدها على الأراضي العراقية، وخصوصاً حالياً مع انطلاق عملية تحرير الموصل من تنظيم “داعش”.

وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن بغداد اختارت حتى الآن الوسائل السياسية والدبلوماسية لمعالجة أزمة وجود القوات التركية المعتدية على الأراضي العراقية، لكنه أكد في المقابل أن كل الخيارات مفتوحة لإخراج القوات التركية من العراق.

ميدانياً وبالتزامن مع الاستعدادات لتحرير مدينة الموصل، أعلن قائد عمليات محافظة الأنبار تحرير جزيرة هيت الواقعة على بعد 70 كم غرب مدينة الرمادي بالكامل من سيطرة تنظيم “داعش” دون وقوع أي مقاومة تذكر من التنظيم، فضلاً عن هروب عناصره.

سانا- وكالات