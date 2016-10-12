كلينتون في تسريبات جديدة: السعودية وقطر تدعمان “داعش”

كشف موقع “ويكيليكس”، خلال عرضه دفعة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون المرشّحة للرئاسة الأمريكية، اعترافها بأن السعودية وقطر تدعمان تنظيم “داعش” الإرهابي مالياً ولوجستياً.

وتضمّ هذه المجموعة الجديدة، التي نشرها موقع “ويكيليكس”، 2000 رسالة، وكان الموقع قد نشر دفعة أولى احتوت 2086 رسالة.

وقالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية، أمس، إنه تمّ تسريب دفعة ثانية من الرسائل الإلكترونية بين المرشحة الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون ورئيس حملتها جون بودستا، تقول فيها: إن قطر والسعودية “تدعمان داعش مالياً ولوجستياً بشكل سري”.

ومن ضمن الرسائل التي كشف عنها الموقع، الرسالة التي بعثت بها كلينتون لرئيس حملتها الحالي جون بودستا، والذي كان يشغل منصب مستشار الرئيس الأمريكي، في 27 أيلول 2014، وجاء في الرسالة خطّة من 8 نقاط لمكافحة تنظيم “داعش” في سورية والعراق، تعمل الإدارة الأمريكية على تنفيذها اليوم.

وقالت كلينتون: “في الوقت الذي تسير فيه العمليات العسكرية يجب علينا أن نستخدم الدبلوماسية وأيضاً المزيد من الأدوات التقليدية للاستخبارات الأجنبية من أجل الضغط على قطر والسعودية، اللتين تقدّمان سراً مساعدات مالية ولوجستية لتنظيم “داعش” وجماعات أخرى في المنطقة”.

وكانت كلينتون، وحسب وثائق سابقة، قالت، خلال مأدبة عشاء عام 2013 حول خطط واشنطن لتسليح من تطلق عليهم اسم “معارضة معتدلة” في سورية، “إن المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة والأوروبيين كانت منذ البداية من الذي سيتم اختياره لتسليحه، ومن وجهة نظري يجب أن نحاول أن نجد بعض الجماعات المتواجدة بالمكان والتي يمكن أن نبني معها علاقات ونطوّر بعض الاتصالات السرية”، وأضافت: “إن الأمور كانت معقدة انطلاقاً من حقيقة قيام السعوديين وغيرهم بشحن كميات كبيرة من الأسلحة وبشكل عشوائي إلى حد ما”.

وأكدت معلومات استخباراتية غربية تورّط العديد من مشيخات الخليج، وفي مقدّمتها السعودية وقطر، بدعم التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق ومدّها بالمال والسلاح والإرهابيين، مع رعايتها إعلامياً.

تجدر الإشارة إلى أن الوثائق التي سرّبها موقع ويكيليكس، وتتناول كلينتون، أبرزت أنها تعتمد سياستين مختلفتين: واحدة رسمية للجمهور والثانية خفية عن الأنظار.

البعث-وكالات