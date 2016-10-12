23 طالباً بين شهيد وجريح بقذائف ارهابية جبانة على مدرسة في درعا الجيش يحكم سيطرته على بلدة كوكب بريف حماة.. ويكبد التكفيريين خسائر فادحة في أرياف حلب وحمص وإدلب

من جديد، كشف الإرهاب التكفيري عن فكره الظلامي الأسود الذي يحاول إطفاء جذوة العلم من خلال استهدافه المؤسسات التعليمية حيث أمطر أمس بقذائفه الجبانة مدرسة في درعا ما أسفر عن ارتقاء 5 أطفال شهداء، وإصابة 18 تلميذاً بجروح حالة بعضهم خطيرة، إلا أن هذه المحاولة كان مصيرها الفشل كسابقاتها ولم تزد طلبتنا إلا إصراراً على مواصلة تحصيلهم العلمي ومحاربة الإرهاب بالقرطاس والقلم.

التكفيريون واصلوا أيضاً استهداف الأحياء السكنية في دمشق وتسببت اعتداءاتهم الإرهابية بإصابة عدد من المواطنين وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة.

وسط هذه الأجواء تابعت وحدات من قواتنا المسلحة مهمتها الوطنية في تخليص السوريين من رجس الإرهاب حيث تمكنت وحداتنا في ريف حماة الشمالي من إحكام سيطرتها على بلدة كوكب بعد القضاء على آخر تجمعات التنظيمات الإرهابية فيها، في وقت أوقع سلاح الجو عشرات القتلى من إرهابيي تنظيم داعش بينهم متزعمون سعوديون في محيط الكلية الجوية شمال دير حافر بريف حلب الشرقي، ودمر آليات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية وقضى على العديد من أفرادها في ريفي درعا والسويداء.

وفي التفاصيل، نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عمليات مكثفة على تجمعات التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي أعادت خلالها الأمن والاستقرار إلى بلدة كوكب، وأسفرت العمليات عن مقتل عدد كبير من الإرهابيين وتدمير العديد من العربات المدرعة والمزودة برشاشات مختلفة لهم.

إلى ذلك دمر الطيران الحربي السوري مقرات وأرتال آليات للتنظيمات الإرهابية في غارات مكثفة على تجمعاتهم وتحصيناتهم وقضى على أعداد منهم فى معردس وتل بزام ومحيط معان وفي عطشان وأم حارتين ومورك وسكيك وصوران بالريف الشمالي.

وفي ريف حمص نفذ الطيران الحربي غارات على تحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في تلبيسة وكفرلاها وتل دهب بالريف الشمالي أسفرت عن تدمير نقاط محصنة والقضاء على عدد من الإرهابيين التكفيريين. وأسفرت طلعات الطيران على تجمعات إرهابيي داعش في قريتي جباب حمد ورسم حميدة في ناحية جب الجراح عن تدمير أوكار وآليات بعضها مزودة برشاشات وإيقاع عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي ريف تدمر تم تدمير أرتال من الآليات بعضها مصفحة لإرهابيي داعش في غارات على محاور تحركهم ونقاط تجمعهم وشمال المحطة الثالثة وجنوب الباردة وشرق القريتين.

وفي ريف إدلب وجه سلاح الجو ضربات مكثفة على معسكرات وتجمعات لإرهابيي جيش الفتح الذي يضم في صفوفه المئات من المرتزقة الأجانب في الريف الجنوبي، وأسفرت الضربات عن تكبيد التنظيمات الإرهابية خسائر بالأفراد والعتاد وتدمير معسكرات تدريب ومقرات لها في مدينة معرة النعمان ومحيط بلدة التمانعة وشرق بلدة جرجناز بالريف الجنوبي.

وفي ريف السويداء فجرت وحدة من الجيش في كمين محكم عبوة ناسفة بمجموعة إرهابية تابعة لتنظيم داعش حاولت التسلل من منطقة اللجاة إلى البادية الشرقية للسويداء ما أسفر عن مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخر.

وفي درعا وريفها دمر الطيران الحربي آليات وتحصينات للتنظيمات الإرهابية وقضى على العديد من أفرادها شرق بلدتي إبطع وداعل بالريف الشمالي. وفي وقت سابق دمرت وحدة من الجيش سيارتين وعدة نقاط محصنة وقضت على أعداد من الإرهابيين في رمايات دقيقة على تحصيناتهم وتجمعاتهم في حي البجابجة في درعا البلد.

من جهة ثانية ارتفعت حصيلة الاعتداء الإرهابي بقذيفة صاروخية على مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي في مدينة درعا إلى 5 أطفال شهداء وإصابة 18 تلميذاً بجروح حالة بعضهم خطيرة. وذكر مصدر في قيادة شرطة المحافظة أن إرهابيين استهدفوا بقذيفة صاروخية مدرسة ذات النطاقين للتعليم الأساسي الحلقة الأولى في حي السحاري ما تسبب بارتقاء طفلتين وإصابة 18 طفلاً بجروح متفاوتة.

وفي وقت لاحق بيّن مصدر طبي في المشفى الوطني أن ثلاثة أطفال ارتقوا متأثرين بجروحهم البليغة، لافتاً إلى أن عدد الشهداء قابل للزيادة لوجود إصابات بليغة بين الأطفال.

وفي سياق متصل لفت المصدر في قيادة الشرطة إلى أن المجموعات الإرهابية استهدفت الأحياء السكنية الآمنة في المدينة بعدد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن استشهاد شخص ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء استهداف إرهابيي جيش الإسلام وفيلق الرحمن بقذائف الهاون أحياء سكنية بدمشق، وأشار مصدر في قيادة شرطة دمشق إلى سقوط 5 قذائف هاون أطلقها إرهابيون في ساحة الجامع الأموي وخلف مقام السيدة رقية بمنطقة دمشق القديمة ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة ووقوع أضرار مادية، ولفت إلى أن قذيفة هاون سقطت في محيط ساحة الأمويين بدمشق أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بجروح.

وأفاد المصدر في وقت سابق بأن قذيفتي هاون أطلقتهما التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطتا خلف المشفى الفرنسي بحي القصاع السكني ما تسبب بإصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة الشظايا المتطايرة من القذيفتين، وأشار إلى أن الاعتداء الإرهابي أسفر عن وقوع أضرار مادية بالمحال التجارية وعدد من السيارات المركونة مكان سقوط القذيفتين.

البعث – سانا