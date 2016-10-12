قبيل مغادرة منصبه.. كي مون يكرر اتهاماته الببغاوية الخارجية: جعل الأمم المتحدة رهينة للبعض.. وفشل في احترام معايير الصدق والنزاهة والاستقلالية

صرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أن بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة يؤكّد مرة جديدة فشله في احترام أبسط المتطلبات التي توجبها المسؤولية المناطة به وأهمها الصدق والنزاهة والاستقلالية.

وأضاف المصدر لـ سانا: “لقد أساء بان كي مون مراراً إلى مصداقية الأمم المتحدة وموضوعيتها عندما جعلها رهينة لمشيئة البعض وجعل من نفسه طرفاً في المشاكل التي تعصف بعالمنا اليوم دون التزام الحدود الدنيا لأخلاقيات وموجبات مهمته وفقاً لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

وقال المصدر: إن الأمين العام الحالي، الذي وبدون حرج سحب التقرير الخاص بالانتهاكات ضد الأطفال في اليمن بفعل العدوان السعودي، قد ألحق إساءة تاريخية لا تمحى بحق المنظمة الدولية، والذي من المفترض أن يكون القيّم والمؤتمن على مكانتها ودورها في العالم، وأضاف: كما أن الأمين العام، الذي ارتضى لنفسه التصرّف وفق سياسات بعض الدول إزاء سورية، يتحمّل مسؤولية قانونية وأدبية فيما آلت إليه الأوضاع، عندما وفّر، مع البعض، إحدى مظلات الدعم السياسي للإرهاب التكفيري، وأدلى بتصريحات لا أساس لها من الصحة وتفتقر لأدنى دليل أو برهان، وقام بالترويج لطروحات الأبواق المأجورة المعروفة بتبعيتها للدول المتآمرة على الشعب السوري وتضليل الرأي العام إزاء ما يحصل في سورية.

واختتم المصدر بالقول: إن سورية كانت تتمنى رغم كل سقطات بان كي مون أن ينهي ولايته بشكل يذكره فيها التاريخ بشكل مشرّف، لا أن يقال عنه: إنه رحل غير مأسوف عليه.

يذكر أن كي مون “القلق دائماً” حوّل المنظمة الدولية طيلة السنوات الخمس والنصف الماضية إلى منبر للدفاع عن الإرهابيين ورعاتهم ومموليهم، وأعمته أموال البترودولار الخليجي عن جرائم “أحرار الشام” و”جيش الإسلام” و”داعش” و”النصرة”، ولم يكلّف نفسه ولو بالتعليق بكلمة واحدة أو تصريح مقتضب حول مشاهد اختطاف تلك المجموعات مئات الأطفال والنساء وعرضهم داخل أقفاص حديدية، وأطلق مزاعم وتهماً ببغاوية يطلقها داعمو الإرهاب ضد الدولة السورية، التي تدافع عن شعبها ومقدراته ومكتسباته.

ورغم أن السوريين وكل أحرار العالم كانوا ينتظرون منه كلمة حق وهو يهم بمغادرة منصب المنظمة الدولية علها تغفر له شراكته المفضوحة في سفك دماء آلاف السوريين إلا أنه أبى، وغاص في ترهاته، بل وامتنع عن تحميل أي طرف المسؤولية عن انهيار “الهدنة” في سورية، زاعماً أن مهمة تحديد “من هو على حق ومن هو على باطل” خارج صلاحياته، ومتجاهلاً أن اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي تمّ التوصل إليه مؤخراً، لم يلتزم به إلا الجيش العربي السوري، في حين تنصّلت الولايات المتحدة وحلفاؤها ومعارضاتها من التزاماتهم بالاتفاق.

البعث-سانا