بعد “فيتو” مجلس الأمن.. بوتين يلغي زيارته إلى فرنسا الشيوخ الروسي يصادق على نشر قوات جوية دائمة في سورية

ألغى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارته إلى فرنسا والتي كانت مقررة يوم 19 من الشهر الجاري، وذلك بعد أن لوّح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بإمكانية إلغاء لقائه المقرر مع بوتين في باريس بذريعة استخدام موسكو حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي ضد مشروع قرار فرنسي حول الوضع في مدينة حلب.

وفيما أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الخلافات حول سورية تشكل أحد أسباب إلغاء الزيارة، قالت وزارة الدفاع الروسية: إن العملية الإنسانية واسعة النطاق الجارية في حلب تلقى الدعم من أرمينيا وبيلاروسيا اللتين قدمتا بالفعل مساعدات كبيرة للسوريين، كما أن هناك خمسة بلدان أخرى تخطط للانضمام إليها. وأكدت استعداد موسكو للتعامل مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

فقد أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف، أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر إلغاء زيارته الرسمية إلى فرنسا المقررة في الـ 19 من الشهر الحالي، وقال: إن هذا القرار جاء بسبب الفعاليات المتعلقة بافتتاح المركز الثقافي الروسي في العاصمة الفرنسية التي أصبحت خارج جدول أعمال الزيارة.

وحول الادعاءات التي تداولتها الصحف الفرنسية بأن إلغاء زيارة بوتين قد يكون مؤشراً على عزلته دولياً، أكد بيسكوف أن تلك المزاعم باطلة تماماً، موضحاً أن جدول الأعمال المكثف للرئيس الروسي يدل على عكس ذلك، وتابع: أن الرئيس الروسي لا يرى أي مشكلة في إلغاء زيارته إلى باريس وأنه أكد منذ البداية في اتصالاته مع نظيره الفرنسي أن هذه الزيارة ستجري في الموعد المريح بالنسبة لفرانسوا هولاند، مشيراً إلى أن الطرفين سيحددان لاحقاً وعلى أساس توافقي موعداً جديداً لزيارة بوتين إلى العاصمة الفرنسية.

وكانت مصادر في الرئاسة الفرنسية أعلنت في وقت سابق أن الرئيس الروسي يود تأجيل زيارته المقررة إلى باريس الأسبوع المقبل.

وجاء إلغاء الزيارة بعد أن لوح هولاند في تصريحات لقناة تى ام سى بإمكانية إلغاء لقائه المقرر مع بوتين في باريس بذريعة استخدام موسكو حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي يوم السبت الماضي ضد مشروع قرار فرنسي حول الوضع في مدينة حلب.

من جهة أخرى نفى بيسكوف ما رددته وسائل إعلام تركية عن تناول المباحثات التي جمعت أول أمس الرئيس بوتين ورئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول إمكانية إنشاء درع صاروخية مشتركة بين البلدين.

إلى ذلك أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الخلافات حول سورية تشكل أحد أسباب إلغاء زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فرنسا، وقال: إن قرار إلغاء الزيارة يرتبط بمناقشة قضية سورية في مجلس الأمن الدولي منذ فترة قريبة، حيث كان مشروع القرار الفرنسي ينص على فرض منطقة حظر جوي فوق حلب وبذلك تقديم الإمكانية للمسلحين لتضميد جروحهم، وهذا ما لم يكن يرضي روسيا أبداً.

من جهة أخرى أيدت لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الروسي، أمس، مشروع القانون الخاص بتصديق اتفاقية نشر مجموعة القوات الجوية الروسية في سورية إلى أجل غير مسمى.

وذكر موقع روسيا اليوم أن موافقة اللجنة جاءت بعد أن أيدت لجنة الشؤون الدولية في المجلس الاتفاقية وذلك قبيل التصويت المقرر اليوم لتصديق الاتفاقية بشكل نهائي بعد أن أيدها مجلس الدوما يوم الجمعة الماضي.

وفي سياق آخر أكد نائب وزير الدفاع الروسي أناتولي أنطونوف استعداد موسكو للتعامل مع الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى لإيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

وقال أنطونوف في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 7 للمنتدى السنوي العسكري حول قضايا الدفاع والأمن في بكين: إن موسكو ستواصل بذل الجهود في محاربة الإرهاب والحيلولة دون تصعيد حدة التوتر في سورية بغض النظر عن الاتهامات الباطلة الموجهة ضدها، مشدداً على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في سورية.

وشدد نائب وزير الدفاع الروسي على أن بلاده بذلت كل ما بوسعها في سبيل إقامة التعاون مع الولايات المتحدة في سورية بما في ذلك طرح مبادرات للتعامل في عدة اتجاهات مهمة واعدة فيما يتعلق على وجه الخصوص بضمان أمن عسكريي روسيا والدول المشاركة في التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ولكن مبادرات موسكو لم تلق فهماً كاملاً في المقابل وذلك انعكس في تمسك الولايات المتحدة بطرح شروط مسبقة، وأعرب عن أمله في ألا تتخلى واشنطن بشكل كامل عن الوسائل الدبلوماسية لصالح السيناريو العسكري في سورية، ودعا زملاءه الأمريكيين إلى التقييم الموضوعي لجميع إيجابيات وسلبيات قرارهم، مشيراً إلى أن موسكو لا تزال مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بشأن سورية، وقال: لم نرفض الحوار مع الولايات المتحدة، ولكننا غير مستعدين لبنائه إلا على أساس المساواة والاحترام المتبادل.

ولفت نائب وزير الدفاع الروسي إلى الجهود التي تبذلها بلاده للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية في سورية، وقال: إن موسكو أطلقت في الآونة الأخيرة عملية إنسانية واسعة النطاق في حلب وحثت المجتمع الدولي على الانضمام إلى هذه المبادرة، مؤكداً أن العملية الإنسانية واسعة النطاق الجارية في حلب تلقى الدعم من أرمينيا وبيلاروسيا اللتين قدمتا بالفعل مساعدات كبيرة للسوريين، كما أن هناك خمسة بلدان أخرى تخطط للانضمام إليها.

البعث- سانا – وكالات