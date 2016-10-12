موسكو وبكين: الدرع الصاروخي الأمريكي يهدّد الاستقرار العالمي

ردّت موسكو بحزم على محاولات واشنطن زعزعة الاستقرار العالمي، ورأت أن نشر الدرع الصاروخي الأمريكي يمثل خطراً على روسيا والصين ودول العالم معاً.

وأعلنت الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن واشنطن تسعى من خلال نشر الدرع الصاروخية للحصول على إمكانية توجيه ضربات نووية إلى أي مكان دون عقاب، وقال الجنرال فيكتور بوزنيهير، النائب الأول لمدير دائرة العمليات الرئيسية للأركان العامة خلال مشاركته في مؤتمر الأمن في بكين، إن استراتيجية الضربة الخاطفة الشاملة تقضي بتوجيه ضربات قاضية إلى القوات النووية وتدمير كل الصواريخ المتبقية التي قد تطلق رداً على هذه الضربة، باستخدام وسائل الدرع الصاروخية. وأضاف: إن قرار واشنطن إقامة الدرع الصاروخية ليس مرتبطاً بالرد على صواريخ إيران وكوريا الديمقراطية، بل بالسعي إلى التفوق عسكرياً على روسيا والصين، والحصول على الهيمنة الاستراتيجية، وهو ما قد يحمل عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وأوضح أن واشنطن لم تستجب لاقتراحات موسكو الخاصة بإزالة قلق روسيا بشأن الدرع الصاروخية الأمريكية.

وأكد بوزنيهير أن موسكو وبكين تتخذان الإجراءات المقابلة المناسبة رداً على الدرع الصاروخية الأمريكية، ومن أجل الحفاظ على التوازن في الأسلحة الاستراتيجية.

وأعربت الصين عن تأييدها لمواقف روسيا، ورأت هيئة الأركان الصينية أن تطوير نظام الدرع الصاروخية الأمريكية يهدد روسيا على نحو مباشر.

وقال اللواء تساي تسزيون نائب هيئة الأركان، خلال مؤتمر صحفي مشترك صيني روسي، إن الولايات المتحدة لم تقدّم ضمانات بعدم توجيه نظام الدرع الصاروخي، الذي تطوره في أوروبا ضدّ روسيا والمنطقة، وأشار إلى أنه لروسيا والصين مواقف مشابهة فيما يتعلق بمسألة الدفاع الصاروخي، ومعارضة جهود بناء مثل هذا النظام في بلدان أخرى، وذلك على حساب الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

ولفت نائب هيئة الأركان الصيني إلى أن الولايات المتحدة، بعد انسحابها من معاهدة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية منذ 1972، واصلت جهودها في مجال تطوير أنظمة الدرع الصاروخي، معتبراً أن إنشاء نظام الدفاع الصاروخي له تأثير طويل الأمد على قضايا العلاقات بين الدول الكبرى، والتوازن الاستراتيجي العالمي والاستقرار والسلام والأمن، وكذلك نزع وعدم انتشار السلاح النووي.

وخلص نائب هيئة الأركان إلى القول: الولايات المتحدة تخلق ظروفاً غير مواتية تهدد الأمن العالمي، وإن تطوير ونشر عناصر نظام الدفاع الصاروخي يلحق ضرراً بالغاً بالاستقرار الإقليمي.

وكالات