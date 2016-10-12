مساعٍ لفتح الطرق أمام “داعش” ليتكدّس في الرقة ودير الزور نصرالله: المحور الأمريكي مصرّ على إفشال الحل السياسي خدمة لـ”إسرائيل”

أطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله شخصياً على الجموع في الضاحية الجنوبية لبيروت، في مراسم إحياء ليلة العاشر من محرم، وأطلق سلسلة مواقف، مؤكداً أن استخدام “داعش” و”جبهة النصرة” لتحقيق الأهداف الأمريكية لم ينتهِ بعد، و هناك مساعٍ لفتح الطرق أمام “داعش” ليخرج من الموصل ويتكدّس في الرقة ودير الزور، وأضاف: إن الغارات الأمريكية في دير الزور ليست خطأ وإنما لإبعاد الجيش العربي السوري عن المنطقة وفتح المجال لمجيء “داعش”.

ورأى نصرالله أن التوتر يكاد يختصر المشهد العام في المنطقة، وأن التصعيد عاد يرتسم من سورية إلى اليمن وصولاً إلى العراق، واعتبر أن كل المسار السياسي التفاؤلي الذي أعطى انطباعات بحلول سياسية انتهى، وشدد على أن من يعطّل الحلول السياسية هي أميركا والسعودية وبعض الدول الإقليمية، التي تضع شروطاً تعجيزية.

ودعا إلى عدم اليأس من الحلول السياسية، وإلى المضي في المصالحات احتراماً للجانب الإنساني، وأضاف: إن المقصود من قبل المحور الأمريكي كان إسقاط سورية من أجل عيون حليفهم الإسرائيلي، لأن سورية هي العقد الأساس في محور المقاومة، وتوجّه للشعب السوري بالقول: “بيدكم أنتم أن تمنعوا سقوط الدولة في سورية في الفوضى وتحت رحمة الإرهاب التكفيري”، وقال: “لو سقطت سورية بيد المسلحين المتقاتلين فيما بينهم لكان مصير البلد كأفغانستان”.

وأضاف نصرالله: “أمام مشهد التصعيد والتوتر في المنطقة المطلوب البقاء في الميدان والحفاظ على الإنجازات المحققة”، وتابع: “لا يبدو هناك أفق لحلول سياسية والوقت قصير أمام الإدارة الأمريكية والمشهد مفتوح على التصعيد”.

وفي ما يتعلق بالتطوّرات اليمنية اعتبر نصرالله أن السعودية أخطأت في تشخيصها لردة فعل اليمنيين تجاه عدوانها ضد بلدهم، مشيراً إلى أنه في ظل صمت العالم وخنوعه صمد الشعب اليمني المظلوم على مدى سنة ونصف السنة من العدوان، وأكد على أن “المجزرة المهولة في صنعاء فضحت أهداف العدوان الذي تنصّل ورفض التحقيق الدولي المحايد”، داعياً إلى ضرورة أن تتحوّل مجزرة صنعاء وسيلة لإيجاد حل لإنهاء هذه الحرب على اليمن، مشيراً إلى أن الحل يكمن في عودة الحكام في السعودية إلى عقولهم وأن يكفوا عن سفك دماء اليمنيين، كما اعتبر أن العالم بدأ يعي أن كل إرهاب يرجع مرجعه إلى المملكة التي اشترت السلاح للحروب في المنطقة.

وتطرّق نصرالله إلى الملف اللبناني الداخلي، وقال رداً على ما رشح مؤخراً في وسائل الإعلام: “لا أجد رابطاً بين موقفنا من العدوان السعودي الأخير على صنعاء وترشيحنا للعماد ميشال عون”، وذكّر بأنه “على المستوى الوطني متفقون على الأمن في لبنان والسلم الأهلي وهذا ما نؤكد عليه في هذه الليلة”، وأضاف: “الاستقرار خط أحمر وهذا يعني تقديم كل الدعم للجيش والأجهزة الأمنية بمعزل عن أي حساب سياسي”.

ورحّب بأيّ تحولات سياسية إيجابية توصل الاستحقاق الرئاسي “إلى ما نصبو اليه”، مشدداً على أن خيار حزب الله الرئاسي واضح منذ البداية بدعمه ترشّح العماد ميشال عون، ونوّه بأن الاتهامات الموجّهة ضد حزب الله بتعطيل الاستحقاق الرئاسي ستستمر حتى بعد انتخاب الرئيس، كما أشار إلى أن البعض لا عمل لديه سوى خلق فتنة بين حزب الله وكل من التيار الوطني أو حركة أمل أو تيار المردة، وأكد أن حزب الله يرفض توظيف شيء من تطوّرات المنطقة في استحقاقات لبنان فالحل يكمن في التلاقي والتفاهم.

وكالات