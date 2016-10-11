يوسف العاني.. يلوذ بالصمت

بعد سبات استمرّ عدة أسابيع توقّف ينبوع الفنان العراقي يوسف العاني عن التدفق، حيث رحل أول أمس عن عمر ناهز 89 عاماً بعد أن قضى عمره في سبيل حلم رافقه حتى في حالة صمته، فهو صاحب تاريخ إبداعي في الفن سواء في السينما أم المسرح أم التمثيل، وها هو الآن يرحل تاركاً لأصدقائه ومحبّيه أمانة الحفاظ عليه، والاستمرار في متابعة المشوار.

حكايته مع السينما هي حكايته مع الحلم الذي رافقه منذ الصغر.. هذا الفن المضمّخ بآفاق تسمو بالذات فوق ماديات الحياة، وتطلقها من أسر التفاصيل المملة إلى عالم الجمال الرحب. يقول في أحد حواراته:

“منذ تطلّعي للحياة كانت السينما نافذة لرؤية ماذا يمكن للحياة أن تأتي به، وأدركت أن “الحياة المصورة” في السينما يمكنها أن تتضمّن كل ما في الحياة الحقيقية، بل تيقّنت أن كل اهتمامات الإنسان ومشاعره وآلامه يمكن أن تتشكل على الشاشة”.

لقد آمن الراحل بالعمل الجاد فأعطى كل ما بوسعه ساعياً لإرساء أسس علمية يقوم عليها الفن، لأن الثقافة من وجهة نظره تعبّر عن حضارة البلد الذي تنشأ فيه بكل أبعادها المادية والروحية والفكرية، وحضارة الأمم تقاس بما تعطي هذه الأمم من إبداع في المجال العلمي كالاكتشافات والاختراعات، وفي المجال الروحي كالإبداعات الفنية والأدبية، ومن الضروري الاطلاع على فنون الشعوب الأخرى انطلاقاً من الخصائص المميزة لكل أمة، التي يمكن أن تنتقل إلى العالمية حين تجد من يتبنّاها ويعيد خلقها.

وإذا كان الراحل قد عُرف فناناً مسرحياً رائداً ومبدعاً، فهو ليس دون هذا المستوى في السينما العراقية والعربية، فهو الممثل البارز في أفلام “سعيد أفندي” و”المنعطف” و”المسألة الكبرى” وغيرها من الأفلام العراقية، مثلما هو في أفلام عربية مثل “وداعاً في لبنان” و”اليوم السادس” و”السنونو لا يموت في القدس”.

وإلى جانب عمله في السينما ممثلاً، هو دارس وناقد لها عبر كتب كثيرة منها: “سينما بلا رتوش”، “أفلام العالم من أجل سلام العالم” و”السينما والظلام والضوء”.