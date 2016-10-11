فرض ضرائب على السكريات

توقعات بأن ارتفاع أسعار المشروبات والأطعمة السكرية 20 بالمئة سيشجع المواطنين على تقليل الاستهلاك وبالتالي تتحسن صحتهم، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية عن دعمها للبلدان التي تتجه لفرض “ضرائب سكر” على المشروبات الغازية والتي تحتوي على السكر. وأشار تقرير جديد من المنظمة إلى أن ارتفاع الأسعار 20 بالمئة أو أكثر سيؤدي إلى خفض الاستهلاك وبالتالي “تحسين النظام الغذائي”. وقالت منظمة الصحة إنها تسعى لتقليل استهلاك “السكريات الحرة”، وهذا سيقلل من الإصابة بأمراض السمنة والسكري وتسوس الأسنان. والسكريات الحرة تشمل جميع أنواع وأشكال السكر التي يستهلكها الإنسان في غذائه، بعيدا عن السكر الطبيعي في الفاكهة واللبن. وأشارت المنظمة إلى أن اللجوء لفرض الضرائب أو أية إجراءات مالية أخرى يجب أن يكون فقط على المواد” التي يتاح لها بدائل صحية أكثر”.