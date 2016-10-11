أنت ما تبدع

يبدو أن بعض الفنانين التشكيليين توقّفوا عند تكرار تجاربهم الفنية واستسلموا للصورة وللرائج من اللوحات، وقد توقفت المغامرة عند حدود استكشاف الفضاء الإلكتروني ونبش صفحات التواصل الاجتماعي والتجوّل في محتوياته المتاحة للجميع، وبالتالي لم يمنع الأمر من السطو على بعض التجارب وتقليدها حرفياً وعرضها على الفيس مع بعض التفاصيل ناسباً لنفسه هذا التفوّق والاختلاف والجديد، معتقداً أن الآخرين لا يمتلكون من الخبرة والمعرفة إلا حدود تصوّراته عنهم متكئاً على عجز من خوض المغامرة الحقيقية للفن ويتحفنا كل صباح بصورة ينشرها عن آخر منجزاته الملطوشة والغارقة في ضياع نسبها للهوية الفنية التي تنتج عبر تراكم التجربة والثقافة والخبرة التقنية.. لا ضير في التعرّف على إنتاج الآخرين والتثقف، ولا ضير في المغامرة واستكشاف العوالم الجديدة والإبحار بمركب أنت صنعته وخبرته بدلاً من الأشرعة المرفوعة فوق مراكب الآخرين، والأصالة لا تأتي إلا من اكتمال القلق وتوهجه المبدع. انظر ما في قلبك وأبحر فهو أوسع مما تراه وما الفن إلا الولوج في الدهشات واكتشاف الذات التوّاقة إلى الجمال.

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