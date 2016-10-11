فيلم أمريهندي!؟

د. نهلة عيسى

منذ فترة، وبغية تخفيف نزيف الروح، والتوقّف عن التهام الذات، اتفقت مع أصدقائي على أن نحدّد يوماً في الأسبوع، نمتنع فيه بالمطلق عن ذكر الحرب، وكل ما يتعلق بالحرب، سواء كان خيراً أم شراً، رغم أنه لا خير في حرب، مهما كانت الأسباب، ومهما عظمت الغايات، ومهما دارت على الألسنة تعاويذ ودعوات.

اتفقنا، وكنا عاقدي العزم على تطليق الحرب ولو ليوم، ولكن الحرب عنكبوت، وكل الاتفاقات والفراشات في شراكه تموت، فالجبهات نار، والقلب نار، والأطراف تنأى عن حمل الجسد، والعقل خلاط حروب، العدو فيها سطح نهر، يعكس كل الوجوه العابرة!.

اتفقنا، ولكن متى كانت اتفاقاتنا جادة؟ ففي اليوم الموعود، ووسط الأحاديث العابرة، كانت الحرب تتسلل من جوانب أفواهنا، متجرّدة من كل حياء، ممدّدة على أسرّةِ الألسنة كالنداء: هل من راغب، هل من مريد؟ وإذ نتجاهل عريها، ونحصّن النفس من غيّها، تنفلت مبحرة فوق زبد الأحاديث العادية، كالموجة الكاسرة، مبيّنة لنا أن كل اتفاقاتنا خاسرة.. خاسرة!. فالحرب باتت جسداً يرتدينا، تعيش بيننا، بل فينا، حائطاً من وجوم، وتمدّ لسانها سخرية في دمائنا، وصفير النعوش على وقع أنفاسها تتهادى في السواد الحميم، يجفل خطو القلب، ولا تجفل خطاها، وسنينها التي طالت، ساعة رملية صفراء، يهوي الأحبة في قاعها فرداً فرداً، ونتوهّم: ربما للرمل طعم الحنظل أحياناً، ربما هذا طعم الانتظار، ربما العيب أننا اعتدنا كتابة أسمائنا على الرمال، فحملتها الرياح العابرة ورمتها في الجحيم، بل ربما المشكلة أن أمهاتنا كتبن أسماءنا على أطراف قمصاننا، ونسينَ أنها ربما تعلّق بالأسلاك الشائكة!؟.

اتفقنا أن ننسى الحرب ليوم، ونسينا أن نتفق مع الحرب أن تنسانا في هذا اليوم، ونسينا أن الدم يفيض في بئرها، وأن صوت الناي الحزين يمتد من أذن إلى أذن، وأن أخيلة الوحشة والموت، تبرم صكوك زواج يومية مع أشباحنا، التي تلتزم الحيطان سترةً، فتفضحها الظلال!.

ونتوسّل الحيطان الصمت: يا أيتها الجدران.. لا تبوحي بما ترين، فتردّ الجدران الصدى: ممَّ أنتم خائفون؟ مات الذين يسألون، ربما أنتم بعض من جدران، ربما حياتكم جدران، وقريباً جميعكم على الجدران تكونون، نعوات عن عمر صالح انقضى في فعل الخير، فيضحك الجدار بمرار: إن كنتم جميعاً أطهاراً.. أتقياء.. للخير ساعين، فمن الذي أشعل الحرب، ومن الذي حرق الوطن!؟.

اتفقنا أن ننسى، ولكن الحرب تتابعنا أينما سرنا، في البيوت، والشوارع، والبارات القديمة، نرفع صوتنا ليطغى على صوتها، يهدر مثل الطواحين، نتهرّب منها في الطوابير على أفران جوعها، لكننا فجأة نرى الطوابير تتلاشى أمامنا، ويتسرّب صوت الطواحين من بعيد، فنناجي الرب: لماذا إذا ما تهيّأنا للنسيان، تحوّلت الأغاني إلى كعوب بنادق، وصار حمام الحدائق، قنابل تسقط فوق الرؤوس في كل آن، فيرحل النسيان، ويمتدّ من الحرب لسان، كعلامة المرور، يشير إلى درب طويلة من الوجع، تبدو كفيلم إنتاج أمريكي هندي مشترك، القتلة فيه على الطريقة الأمريكية رصاصهم لا ينفذ، والفقراء فيه على الطريقة الهندية، لا ينتصرون!؟.