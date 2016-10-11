تأثير الرقص والموسيقى على مخ الإنسان

أثبت العلماء الكنديون أن مزاولة الرقص والموسيقى تؤثر على مخ الإنسان أقوى مما كان من المعتقد سابقا، ولكن في اتجاهين مختلفين. وقام العلماء الكنديون بمقارنة بنية المادة البيضاء في مخ الفنانين المحترفين في مجال الباليه والموسيقى وذلك باستخدام أسلوب التصوير المقطعي التداخلي لبعض المناطق في دماغ الإنسان.

وتبين أن هناك فرقا كبيرا في تأثير الرقص وتأثير الموسيقى على مخ الإنسان. فالخلايا العصبية لدى الراقصين والراقصات تربط بين مناطق في دماغ الإنسان تتحمل المسؤولية عن معالجة المعلومات الحسية والحركات، حتى أنه يمكن القول إن الراقصين يدربون أعضاء الجسم التي تتمثل في قشرة مخ الإنسان. أما الموسيقيون فيركزون أساسا على تدريب بعض أعضاء جسم الإنسان مثل الكفين والأصابع وتجويف الفم التي لا تتمثل على نطاق واسع في مخ الإنسان.