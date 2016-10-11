شيرين وبرنامجها الجديد

شيرين وبرنامجها الجديد

11 / 10 / 2016 الأخيرة

هذا المقال رقم : 39 من 45 من العدد 2016-10-12-15664

2016-10-12-15664

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنّها بدأت التحضيرات لبرنامجها الفني الجديد، حيث ستستقبل فيه عدداً من الفنانين العرب والمصريين وتتشارك معهم الغناء.
كما أشارت إلى أنّ التصوير سيبدأ قريباً جداً في مصر، وقالت إنّ أكثر ما شجعها للقبول بهذا البرنامج هو أنّها ستستطيع أن ترى جمهورها عن قرب أكثر، حيث يستطيع الجمهور أن يحضر إلى الاستديو وحضور الحلقات.

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