شيرين وبرنامجها الجديد

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب أنّها بدأت التحضيرات لبرنامجها الفني الجديد، حيث ستستقبل فيه عدداً من الفنانين العرب والمصريين وتتشارك معهم الغناء.

كما أشارت إلى أنّ التصوير سيبدأ قريباً جداً في مصر، وقالت إنّ أكثر ما شجعها للقبول بهذا البرنامج هو أنّها ستستطيع أن ترى جمهورها عن قرب أكثر، حيث يستطيع الجمهور أن يحضر إلى الاستديو وحضور الحلقات.