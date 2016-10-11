توقيع “تغريدة دمشقية من أثينا” في ثقافيّ دمشق

يمكن لكتاب “يهود دمشق الشام” أن يكون مرحلة توثيقية وثائقية مصوّرة، عن اليهود الذين شكّلوا جزءاً من المجتمع السوري، وقد أحسن الشاعر والكاتب شمس الدين العجلاني في كتابه “يهود دمشق الشام” في طبعته الثالثة تقديم رؤية موضوعية، ورسالة في هذه المرحلة التوثيقية فالكتاب لا يتضمّن أي انتقاص من اليهود.

يقول والد الشهيد ثائر العجلاني: “أمة لا تعرف تاريخها لا يمكن بناء مستقبلها”، والإعلامي شمس لا يقدّم أية معلومة إن لم تكن موثقة، وهذا ما علّمه لابنه الشهيد الذي وصفه بأنه أهم إعلامي في الوطن العربي، دفع دمه النقي عندما ناداه الوطن حتى إن والده عجز عن مساعدته في دفع هذا المهر. وفي حفل توقيع ديوان الشعر الذي أقيم أمس في مركز ثقافي أبي رمانة بعنوان “تغريدة دمشقية من أثينا” يقول الشاعر والكاتب شمس الدين العجلاني عنه: هو مجموعة قصائد أو خربشات عشق للوطن ولدمشق كُتبت من أثينا، بدأت بكتابتها قبل سنتين من شن الحرب على سورية، وتابعت كتابتها بعد سنتين من الأزمة، وكان سببها الألم الذي حلّ في بلدنا الحبيب سورية. وأكد الأديب العجلاني أن العلاقة التي تربط بين دمشق وأثينا قديمة، هي علاقة عشق بين المدينتين وترابط وحكايات وخرافات وأساطير والأهم علاقة تتشابه في كل شيء حتى بين الأشخاص.

من جانبه لفت د. إسماعيل مروة من خلال إضاءته النقدية التي قدّمها في الحفل إلى وجود فرق بين التوثيق والتأليف، مؤكداً أن العجلاني بحسّه ومتابعته وكتابته جمع الأمرين معاً، فحمل الوثيقة وآلف بينها وبين أختها فكان مؤلّفاً وموثقاً، أما فيما يخص كتاب “يهود دمشق الشام” فأشار مروة إلى أنه باختصاراته لا يقصد أن يتحدث عن شعارات بل هو مرحلة توثيقية للأسر وأعمالها وتجاراتها، وحتى الحياة السياسية لليهود باعتبار أنه كان لهم نائب في البرلمان، مضيفاً: إن الكتاب لا يحوي أي نوع من الانتقاص لليهود، وكذلك لا يتحدث عنهم كنسيج من النسج، فهو كتاب دقيق يصوّر اليهود في دمشق ويتحدّث عن خصوصيتهم، فهو عبارة عن مرحلة توثيقية وثائقية مصوّرة عن جزء من المجتمع السوري، مشيراً إلى أن الكتاب يقدّم وثيقة موضوعية غير متحيّزة، ومشيداً بأن العجلاني أحسن في تنفيذ طبعة ثالثة منه بعد أن نفدت الأولى والثانية خارج القطر.

جُمان بركات