تمّام علي بركات

تكتظّ مفردات كلامنا اليومي المعتاد بالعديد من المفاهيم الملتبسة بين من يفهم معناها بحقيقتها ومَن يجد في هذه المفاهيم جانباً تهكمياً ساخراً، ينتقص من قيمة الآخر في حال تم وصفه بها من قبيل “جاي من ورا البقر”. ولتوضيح ما ذهبنا إلى طرحه، لا بد من حكاية واقعية جرت، كان فيها الفهم والفهم المضاد لمصطلح واحد، حاضراً بقوة، ما يبيّن مدى تفاوت الوعي بين الناس حتى فيما يشتركون فيه كاللغة الحياتية اليومية مثلاً!.

حدث ذلك في الصف الثالث الثانوي “1995” حيث انتقل إلى مدرستنا في دمشق، طالب جديد، والشاب قدم إلى الشام بعد أن اضطرّه فقر الحال إلى مغادرة قريته إلى العاصمة القريبة منها، ليتابع دراسته ويشتغل حينها وردية مسائية من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الرابعة صباحاً، ناطور بناء بـ3000 ليرة في الشهر.

الشاب من النوع البسيط والطيب، جاء بكل بساطة ابن الريف وعفويته التي تصبح أحياناً موضع تحامل، بما في ذلك لهجته القروية الصافية، أي أنه “خام” كما يفضّل أبناء المدينة تسمية من يأتي إليها من الأرياف!.

الشاب لم يكن يشارك في الشغب الذي كنا نحدثه في قاعة الصف، سواء في الفرص أم في حصة أحد المدرسين، الذي قد يكون متهاوناً على الأغلب، حيث كنا في حصة الكيمياء مثلاً نجلس مثل الألف، أما في حصة الإنجليزي، فكنا نفتّ 3 “برتيات شدّة” وأحياناً كنا ندعو الأستاذ ليشاركنا اللعب فيعتذر بخجل ويتابع شرح الدرس لا لأحد.

حاول موجّه المدرسة أن يجعل من صديقنا “داسوساً” له على طلاب الصف المشاغبين، وطلب إليه هذا بعد أن دعاه إلى مكتبه وراح يقنعه بالفكرة بحجج شتى، لكن الشاب رفضها، وطبعاً أخبر جميع طلاب الصف بخطة الموجّه، وكان أن قام أحد “عواينية” الموجّه بإخباره أن الطالب الطيب أخبر الرفاق بنيّاته، فجاء الأخير إلى الصف غاضباً، وطلب إلى صديقنا أن يخرج إلى أمام السبورة، وقام “بسفقه بهدلة” أدبية مطوّلة عن الأخلاق والآداب العامة “حسب رؤية الموجّه لها طبعاً” وكيف يجب أن يتعامل الطالب الجديد مع الجهاز التدريسي، وعندما أنهى “بهدلته” الأدبية وصف الشاب بأنه قادم “من ورا البقر”.

الشاب الذي بقي صامتاً ومطرقاً إلى الأرض بخجل طوال حديث الموجّه العالي النبرة إليه، حتى اللحظة التي قال له فيها الموجّه جملته الأخيرة “جايي من ورا البقر”، رفع رأسه ونظر إلينا ثم إلى الموجّه وخاطبه بلهجته القروية التي لم يغيّرها طوال وجوده في الشام، قائلاً له: ولماذا يا أستاذ تقولها وكأنها مسبّة أو شتيمة؟ “نعم أنا قادم من وراء البقر وبهذا أفتخر، فهذا يدل على أصلي بكوني فلاحاً ابن عائلة فلاحين، يزرعون الأرض ويجنون المحاصيل، ولا أدري ما كان حالك وأمثالك لولا وجودنا في الحياة” ثم صمت قليلاً والموجّه يحدق بدهشة إليه وكأنه لم يصدّق أن للشاب حجة منطقية يدلي بها، وتابع: أنا أفتخر حقاً بأني قادم “من ورا البقر” ولكن أنت يا أستاذ ومن أي خلفية جئت، يجب عليك أن تخجل منها، لأنها لو كانت خلفية محترمة ويعتزّ بها، لما وصفتني بهذا الوصف وأنت تعتقد أنك تشتمني!. أنهى صديقنا حديثه الرزين ثم عاد إلى مقعده بكل هدوء، وفي العام التالي عرفنا أن صديقنا عاد إلى مدرسة قريته، فقد قرّر أنه من الصعب عليه أن يحيا بين مَن يتهكّمون من منبته الذي يفتخر به وبشدّة.