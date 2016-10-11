قالوا في الأدب

قال بعض الحكماء: العقل يحتاج إلى مادة من الأدب كما تحتاج الأبدان إلى قوتها من الطعام. وقال الإمام علي : الأدب كنز عند الحاجة، عون على المروءة، صاحب في المجلس، أنيس في الوحدة، تعمر به القلوب الواهية، وتحيا به الألباب الميتة، وينال به الطالبون ما حاولوا. وقيل: عقل بلا أدب كشجاع بلا سلاح.

كما حكي أن رجلاً تكلّم بين يدي المأمون فأحسن، فقال له: ابنُ مَن أنت؟ قال: ابن الأدب يا أمير المؤمنين، قال: نِعْمَ النسب انتسبت إليه، ولهذا قيل: المرء من حيث يثبت لا من حيث ينبت، ومن حيث يوجد لا من حيث يولد.

وقال الشاعر:

كـــنِ ابنَ مَن شئتَ واكتسب أدباً يغنيــــــك محمــوده عن النسب

إنّ الفــــتى من يقول هــــا أنـــذا ليس الفتى من يقول كان أبي

وقال بعض الحكماء: من كثر أدبه كثر شرفه، وإن كان وضيعاً، وبعُد صيته، وإن كان خاملاً، وساد وإن كان غريباً وكثرت حوائج الناس إليه، وإن كان فقيراً.

وقيل: الفضل بالعقل والأدب لا بالأصل والحسب، والمرء بفضيلته لا بفصيلته وبكماله لا بجماله، وبآدابه لا بثيابه.

وقيل لرجل: من أدَّبك؟ قال: رأيت جهل الجهال قبيحاً فاجتنبته فتأدّبت.

ومن أدّب ولده صغيراً سُرّ به كبيراً.

وقال جالينوس: إن ابن الوضيع إذا كان أديباً كان نقص أبيه زائداً في منزلته، وابن الشريف إذا كان غير أديب كان شرف أبيه زائداً في سقوطه..

وقيل: أحسن الأدب ألا يفتخر المرء بأدبه!.