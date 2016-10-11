الرهان على الـ”مليار ليرة” في خفض التكلفة وزيادة العرض “الدواجن” تنهي مشروع “حظائر زاهد” باستيعاب 150 ألف صوص بياض

دمشق – فداء شاهين

يراهن مدير المؤسسة العامة للدواجن المهندس سراج خضر على الدعم الذي قدّمته الحكومة مؤخراً والمتمثل بمنح المؤسسة قرضاً بقيمة مليار ليرة سورية من المصرف الزراعي التعاوني، لتعافي هذا القطاع وإعادة التوازن والاستقرار إلى العملية الإنتاجية، وتعزيز سيولة المؤسسة المالية، وتأمين مخزون استراتيجي من المواد العلفية لقطعان الدواجن، وأخذ دورها كضامن وضابط لإيقاع مؤشر الأسعار والعرض في الأسواق المحلية.

ومع أن العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تتعرّض لها البلاد أثرت في القطاع الاقتصادي، إلا أن المؤسسة استطاعت الاستمرار في عجلة التعافي وإعادة الإعمار والتطوير والتوسيع والتحديث وفق الخطط، حيث أعلن خضر عن انتهاء المرحلة الثانية والأخيرة من مشروع زاهد التابع لمنشأة دواجن طرطوس، وذلك بعد وضع اللمسات الأخيرة على حظائر الإنتاج البالغ عددها ثلاث حظائر والتي سبقها تركيب وتجهيز حظائر الرعاية (ثلاث حظائر أيضاً) بطاقة استيعابية تصل إلى 150 ألف صوص بياض في الدورة الإنتاجية الواحدة مقابل 40 ألف صوص بياض في الدورات الإنتاجية السابقة.

وبيّن خضر أن كل التجهيزات للإقلاع بالمشروع ودخول العملية الإنتاجية للمنشآت التي تم تحديثها وتوسيعها، أنجزت ضمن المدة الزمنية المتفق عليها مع الشركة الوطنية المشرفة على المشروع بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 390 مليون ليرة.

وأكد خضر أن استراتيجية عمل المؤسسة تشمل جميع المنشآت، وأن ما تم إنجازه في منشآت حمص وصيدنايا وطرطوس، ما هو إلا خطوة سابقة ستتبعها خطوات جديدة خلال العام الحالي في منشأتي دواجن السويداء واللاذقية، وفي مرحلة لاحقة في منشآت حلب والرقة والحسكة.

وأشار مدير الدواجن إلى دخول المنشآة بالخدمة حيث تضمنت تركيب تسع حظائر بداخل كل حظيرة أربع بطاريات وضمن كل بطارية عدد كبير من الأقفاص وسعة البطارية الواحدة تتراوح بين 5 و6 آلاف فرخة، ما يعتبر تحسّناً ملحوظاً على مؤشر الكميات المنتجة بعد تحويل نظام التربية فيها من نظام التربية السرحي (الأرضي) إلى نظام التربية الطابقي (الأقفاص)، حيث من المتوقع رفع الطاقة الاستيعابية للمنشأة إلى ثلاثة أضعاف وتحديداً من 19 مليون بيضة في العام الواحد إلى 50 مليون بيضة.

وتابع خضر: إن كل ما تم تحقيقه في قطاع الدواجن يعود إلى الدعم الحكومي المتواصل، ولاسيما القرار الخاص الذي سمح باستيراد مستلزمات الأعلاف الخاصة بالدواجن دون أي شروط أو تحديد سقف الكمية المراد استيرادها، ومع وجود هذا الدعم ستعمل المؤسسة على متابعة السير على طريق تطوير وتوسيع قطاع الدواجن بالشكل الذي يلبي الاحتياجات المحلية، وإعادة تصويب بوصلة العملية الإنتاجية في هذا القطاع الحيوي والمهم بالاتجاه الذي كانت عليه وبالشكل الذي يمكن معه خفض تكاليف العملية الإنتاجية، وتأمين مادتي صوص الفروج والبياض (المواد الأساسية الأولوية لعملية التربية) في السوق المحلية وللقطاعين العام والخاص، وزيادة العرض على المادة بسعر أقل، والمحافظة على القطع الأجنبي الذي كان يتم رصده من الخزينة العامة للدولة لاستيراد هذه المواد، وخلق حالة من التوازن السعري (الفروج – بيض المائدة) في الأسواق المحلية، وكسر حدة الأسعار والاحتكار وتخفيف الاستجرار من الدول المجاورة، مبيّناً أن المؤسسة مستمرة في تنفيذ خططها لإعادة تأهيل وتطوير وتحديث مؤسساتها الإنتاجية وخفض التكاليف، وإعادة قطاع الدواجن إلى نشاطه (الكمي والنوعي)، والمساعدة في إعادة القسم الكبير من المربّين لممارسة نشاطهم الإنتاجي بعد عزوفهم القسري عن التربية نتيجة أعمال العصابات الإرهابية المسلحة.