“الزراعة” تردّ على ما نشرته “البعث” بخصوص المحسوبيات بعملية الإيفاد الخارجي

السيد رئيس تحرير جريدة البعث المحترم

تحية وبعد:

إشارة إلى ما ورد في جريدتكم الصادرة بالعدد رقم /15660/ تاريخ 5/10/2016 تحت عنوان:

(وزارة الزراعة ترتبك في متاهات المحسوبيات… إيفادات على أسس شخصية لا مهنية)

نحيطكم علماً:

بأننا كنا نتمنى على كاتب المقال أن يتقصّى الحقيقة بشكل موضوعي ويطلع على الواقع من الجهة صاحبة الشأن التي هي /مؤسسة إكثار البذار/ لا أن يعتمد على/ شاهد عيان أو مصدر غير معروف/ لأن هذا الإجراء يختصر عليه الجهد ويجنّبه الوقوع في تحليلات ونتائج واتهامات مغلوطة وغير مبنية على واقع صحيح، ويجنّبه أيضاً حرف البوصلة باتجاهات أخرى توحي بوجود حالة خلل وتعطي انطباعاً بوجود فساد معيّن مبنيّاً على معلومات وآراء غير صحيحة جملة وتفصيلاً، وحول المقال نشير بداية إلى محاولة كاتب المقال الخلط بين حالات الإيفاد بهدف التدريب أو اكتساب الخبرات ورأيه الشخصي ورأي الخبير الإداري في حالات الإيفاد بشكل عام -والتي لا يتسع المكان هنا لمناقشتها- وبين حالة الإيفاد الخاص بلجان الكشف وهي حالة إكثار البذار بقصد تأمين حاجة القطر من البذار، حيث نبين لكم ما يلي:

يتم تأمين حاجة القطر من بذار البطاطا عن طريق الاستيراد من مؤسسة إكثار البذار والشركات الخاصة من الدول المنتجة للبذار، ولتحقيق هذا الهدف تقوم مؤسسة إكثار البذار بتشكيل لجان فنية (كامل أعضائها من المهندسين الزراعيين حصراً) ودون تدخّل من أحد، مهمّتها إجراء الكشف الظاهري على بذار البطاطا المستوردة من الشركات المنتجة وفق المواصفات والمعايير الموضوعة من اللجان المتخصصة في الوزارة واللجان التي تقوم بالكشف لا تقوم بإجراء اختبارات مخبرية (حيث تعتمد على شهادات الاختبار المخبرية المقدمة من الشركة والمعتمدة دولياً) ويتم إجراء اختبار محلي إضافي في مديرية الوقاية للعفن البني عند دخول البذار للمنفذ الحدودي، وخلال الفترة السابقة التي تجاوزت /30/ عاماً كان البذار الذي يستورد للقطر من أفضل وأجود الأنواع في العالم واللجان المشكلة هي من المهندسين المؤتمنين ومن أصحاب الخبرة وهذه اللجان لا تذهب للاستجمام (كما ذكر كاتب المقال) لأنهم يعملون من الصباح الباكر حتى مغيب الشمس وبكل مسؤولية وبعمل مجهد للكشف عن كامل الإرسالية.

مع الإشارة إلى أن الدولة لا تتحمل أية نفقة أو تعويض لهذه اللجان، كما نص عليه قرار الإيفاد (بعكس ما أوحى إليه كاتب المقال من هدر للمال العام) مؤكدين أن ما نسب إلى معاون الوزير غير دقيق.

شاكرين تعاونكم